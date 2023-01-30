Após dias de chuva, janeiro termina com sol e calor no ES

A última semana foi marcada por chuva e tempo instável no Espírito Santo, mas os próximos dias devem ser de sol e calor. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que janeiro vai terminar com temperaturas altas e baixa probabilidade de precipitações.
Nesta segunda-feira (30), o dia começa com sol entre nuvens. Pode chover apenas entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória e no Litoral Nordeste. Nas demais regiões, o céu pode até ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais em relação ao fim de semana.
Máximas e mínimas em cada região:
- Grande Vitória: 24ºC a 32ºC;
- Região Sul: 20ºC a 31ºC;
- Serrana: 17ºC a 29ºC;
- Norte: 22ºC a 31ºC;
- Noroeste: 22ºC a 30ºC;
- Nordeste: 22ºC a 29ºC.
Na terça-feira (31), pode chover rápido em alguns momentos do dia em parte do Norte e na região das "três santas" (Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá), devido ao avanço de umidade marítima. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.
Dando início a fevereiro, a quarta-feira (1º) será de tempo estável em todo o Espírito Santo. Ao longo do dia, ocorre aumento de nuvens em todas as regiões, mas não deve chover. As temperaturas terão mais um pequeno aumento no território capixaba.