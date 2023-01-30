Após dias de chuva, janeiro termina com sol e calor no ES

Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa, em dia de calor, em Vitória

Dando início a fevereiro, a quarta-feira (1º) será de tempo estável em todo o Espírito Santo. Ao longo do dia, ocorre aumento de nuvens em todas as regiões, mas não deve chover. As temperaturas terão mais um pequeno aumento no território capixaba.