Passeio de bike mostra o 'lado B' da Praia da Costa, em Vila Velha

O terceiro bairro com a maior população do Espírito Santo, a Praia da Costa, em Vila Velha, tem cenários conhecidos e famosos até no cinema. A cada final de semana, é ali que muitos capixabas aproveitam as belezas do lugar. Mas A Gazeta resolveu fazer um percurso diferente e conhecer o "lado B" da Praia da Costa.
O repórter Alberto Borém e o fotógrafo Fernando Madeira pedalaram cerca de 12 km entre um trecho da orla da Praia da Costa e o Convento da Penha, passando por algumas praias e cenários históricos do município.
O passeio feito em uma manhã ensolarada de verão resultou também em uma galeria de imagens que você confere abaixo: