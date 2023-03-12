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Aula de "capixabismo"

Passeio de bike mostra o 'lado B' da Praia da Costa, em Vila Velha

Reportagem pedalou cerca de 12 km entre um trecho da orla da Praia da Costa e o Convento da Penha
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 mar 2023 às 08:49

Publicado em 12 de Março de 2023 às 08:49

O terceiro bairro com a maior população do Espírito Santo, a Praia da Costa, em Vila Velha, tem cenários conhecidos e famosos até no cinema. A cada final de semana, é ali que muitos capixabas aproveitam as belezas do lugar. Mas A Gazeta resolveu fazer um percurso diferente e conhecer o "lado B" da Praia da Costa.
O repórter Alberto Borém e o fotógrafo Fernando Madeira pedalaram cerca de 12 km entre um trecho da orla da Praia da Costa e o Convento da Penha, passando por algumas praias e cenários históricos do município.
O passeio feito em uma manhã ensolarada de verão resultou também em uma galeria de imagens que você confere abaixo:

Passeio de bike mostra o "lado b" da Praia da Costa

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