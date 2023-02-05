Venha na garupa: passeio de bike mostra a Vitória de antes dos aterros

A volta à Ilha de Vitória é um dos passeios mais recomendados para quem quer conhecer a capital do Espírito Santo. De bicicleta, o percurso envolve partes importantes da cidade e de grande movimentação de veículos, como a Avenida Beira-Mar. Mas, nesta reportagem, A Gazeta resolveu fazer diferente.
O repórter Alberto Borém e o fotógrafo Fernando Madeira pedalaram mais de 15km entre a Praia do Canto e a Ilha das Caieiras. O caminho escolhido foi o da cidade antes dos aterros. Por dentro dos bairros, uma aula de história e geografia.
O caminho feito resultou no traçado acima, passando pelas avenidas Vitória e Leitão da Silva, além de conhecer o interior dos bairros.
Em alguns locais, havia ciclovia disponível. Em outros pontos, foi preciso se apertar com os carros e motos.