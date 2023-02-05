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Viagem pela história da Capital

Venha na garupa: passeio de bike mostra a Vitória de antes dos aterros

Reportagem pedalou mais de 15km entre a Praia do Canto e a Ilha das Caieiras por um caminho que resgata a história da Capital; veja o vídeo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 fev 2023 às 09:18

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 09:18

A volta à Ilha de Vitória é um dos passeios mais recomendados para quem quer conhecer a capital do Espírito Santo. De bicicleta, o percurso envolve partes importantes da cidade e de grande movimentação de veículos, como a Avenida Beira-Mar. Mas, nesta reportagem, A Gazeta resolveu fazer diferente.
O repórter Alberto Borém e o fotógrafo Fernando Madeira pedalaram mais de 15km entre a Praia do Canto e a Ilha das Caieiras. O caminho escolhido foi o da cidade antes dos aterros. Por dentro dos bairros, uma aula de história e geografia.
Da Praia do Canto à Ilha das Caieiras: pedalando com A Gazeta
Da Praia do Canto à Ilha das Caieiras: pedalando com A Gazeta Crédito: Arte | Geraldo Neto
O caminho feito resultou no traçado acima, passando pelas avenidas Vitória e Leitão da Silva, além de conhecer o interior dos bairros.
Em alguns locais, havia ciclovia disponível. Em outros pontos, foi preciso se apertar com os carros e motos.

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