Aposentado percorre Vitória de bicicleta e já plantou mais de 300 árvores

Seu Antônio dos Santos, de 74 anos, e a bicicleta que se tornou a companheira inseparável na hora de cuidar das plantas Crédito: Carlos Alberto Silva

Com galões de água, uma enxada e adubo em cima de uma simples bicicleta, o servidor público aposentado Antônio dos Santos, de 74 anos, tenta diariamente dar um "colorir" aos tons acinzentados de Vitória . Nos últimos doze anos, conforme estipula, ele já plantou mais de 300 árvores e distribuiu cerca de 3 mil mudas pelo município.

Quem passa por pontos importantes da cidade consegue conferir o trabalho do aposentado. São ipês, amoreiras, palmeiras, entre outras espécies plantadas em diferentes bairros, como Mata da Praia, República e Caratoíra. Somente em Maria Ortiz, onde mora, há mais de 80 árvores cultivadas.

"Quando vejo os rios sendo destruídos, aquelas árvores queimadas na Amazônia, fico muito triste. Ao plantar, eu estou contribuindo com o meio-ambiente. Isso é muito importante para mim e para as pessoas. Nossas futuras gerações vão ser impactadas", afirma Antônio.

O aposentado conta que reserva pelo menos quatro horas do própria dia para cuidar das plantas. Antônio levanta da cama às 7 horas da manhã, pega a bicicleta com os instrumentos e segue em uma jornada para regar as árvores. Também as aduba ou poda, a depender da necessidade de cada uma. Atualmente, ele cuida de mais de 50 árvores ou mudas.

"Enquanto Deus permitir, eu estou plantando. Cada árvore que eu planto, é uma vida. Considero como um filho" Antônio dos Santos - Servidor público aposentado

Durante longos períodos de estiagem, conforme ele lembra, a rotina fica ainda mais puxada. "Quando as sementes ou as plantas ficam secas, tenho que ir lá molhar com uma maior frequência. Levo cerca de seis galões de água de cinco litros. Com a bicicleta, dou duas, três viagens entre a Mata da Praia, onde encho os galões, e as árvores, até conseguir molhar todas elas".

Início

A paixão do aposentado pelas plantas começou ainda na infância, inspirado pela mãe. "Na juventude, eu sempre fui interessado por plantinhas. Minha mãe fazia horta, então tomei gosto pela coisa. Em Caratoíra, tem árvore que cuido há mais de 40 anos. Fui plantando até começar a trabalhar no serviço público", relembra.

Após trabalhar por mais de 35 anos, ele voltou a se dedicar ao "universo verde" com a aposentadoria. Em casa, Antônio criou uma oficina onde prepara a terra, planta sementes, cultiva mudas e as placas que identificam cada árvore, com o nome e telefone dele. O projeto não tem fins lucrativos.

Segundo o aposentado, ele molha e poda plantas na cidade todos os dias Crédito: Carlos Alberto Silva

"Quando parei de trabalhar, resolvi voltar a plantar, para não ficar ocioso. Já distribuí mudas para mais de 20 municípios aqui do Estado. Todo mundo me conhece através das minhas árvores. Além de fazer bem para a minha cabeça, também contribuo com o meio ambiente", ressalta.

De acordo com ele, uma das suas árvores favoritas é um ipê que fica em Caratoíra, plantada há mais de 40 anos. Com dez metros de altura, ela foi uma das primeiras que o aposentado cultivou. “Às vezes olho e não sei se mereço tudo aquilo. Essa beleza tão grande dos ipês", pontua Antônio.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que, por meio do Plano Diretor de Arborização (PDA) - Lei 17.699/ 2019, qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha interesse em colaborar com a manutenção de alguma área verde em Vitória precisa formalizar o pedido e assumir um termo de compromisso.