É calculado, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com base nas variáveis da taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames de aprendizado. Os dados de aprovação são obtidos por meio do Censo Escolar e as informações sobre o desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para instituições de ensino e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para as Unidades da Federação (UFs) e país.

Com um resultado de 4,5, o Espírito Santo ficou em 3º lugar entre os estados brasileiros no ranking do Ideb do ensino médio (3ª série), considerando as escolas particulares e públicas. A educação capixaba somente foi superada pelo desempenho do Paraná (4,9) e São Paulo (4,7). Em 2019, o ES apresentou uma nota de 4,8 no Ideb, evidenciando a melhor nota juntamente com Goiás. Na classificação geral do ensino médio, Goiás caiu para o 4º lugar em 2021.

Em 2019, a nota do Ideb do ensino médio da rede particular foi de 6,3 pontos, posicionando o estado em 3º lugar no ranking nacional. Naquele ano, o estado foi superado por Minas Gerais e Paraná, ambos com 6,4 pontos. Entretanto, os dados de 2021 revelam que o ensino médio da rede particular capixaba sofreu uma forte queda ao contabilizar uma nota de 5,6 pontos, o 11º melhor resultado. Minas Gerais se manteve em 1º lugar com a melhor nota do IDEB do ensino médio da rede particular em 2021.

Quando a rede pública de escolas de ensino médio é analisada, percebemos que o estado registrou a 3ª melhor nota, 4,4 pontos, sendo superado apenas por Paraná (4,6) e Goiás (4,5) em 2021. No ano de 2019 o Espírito Santo computou o 2º melhor resultado (4,6), ficando atrás de Goiás (4,7). Nesses dois anos mencionados a educação capixaba se manteve no pódio do Ideb.

Os resultados da educação em 2021 poderiam ser ainda menos favoráveis, pois as escolas capixabas, assim como as escolas de várias partes do globo, sofreram os efeitos negativos da mais grave crise sanitária dos últimos cem anos. Mesmo com os impactos da pandemia da Covid-19 , o Espírito Santo se manteve entre os três estados brasileiros com o melhor desempenho do Ideb para o ensino médio.

Em certa medida algumas ações estratégicas contribuíram para que os impactos da pandemia fossem mitigados na educação capixaba. Como exemplo dessas ações, podemos citar a retomada gradativa e segura das aulas presenciais em outubro de 2020.