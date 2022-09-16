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Educação Pública

Ideb 2021: as cidades do ES com melhor e pior desempenho nas escolas públicas

Domingos Martins se destaca no ensino fundamental da rede pública e Laranja da Terra fica com a melhor nota no ensino médio
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

16 set 2022 às 12:43

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 12:43

desempenho das escolas públicas do Espírito Santo em 2021 foi divulgado na manhã desta sexta-feira (16) pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  Com base nesses dados, A Gazeta separou as cidades que tiveram as melhores e piores notas. 
No ensino fundamental, Domingos Martins se destacou com nota 6,8 nos anos iniciais. Já a cidade com a menor nota no ensino básico foi Água Doce do Norte, com 4,2.
A melhor nota no ensino médio da rede pública no Estado, segundo o Ideb, foi de Laranja da Terra, no Norte do ES, com 5,7. Já o município de Rio Novo do Sul teve a pior colocação no ranking, com nota 3,9.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira (16), com base na avaliação realizada em 2021 nas escolas públicas do Espírito Santo, das redes estadual e  municipal. 
O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é aplicado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Na composição da avaliação do Ideb, o Ministério da Educação (MEC) considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) — que foi aplicada nos meses de novembro e dezembro de 2021 — além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.
Estudante do Ensino Fundamental de Linhares escreve carta para as crianças ucranianas
Estudante do Ensino Fundamental de Linhares Crédito: Kevin Fracalossi

ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 5° ano, na rede pública de ensino, os municípios com a melhor nota no Espírito Santo, com média 6,8, são Domingos Martins, Governador Lindenberg e São Roque do Canaã. As cidades que ocupam o segundo lugar no ranking, com nota 6,7, são Itaguaçu, Mantenópolis e Venda Nova do Imigrante. Já Afonso Cláudio, Águia Branca e Laranja da Terra tiveram nota 6,6, na terceira colocação do ranking.
Em outras 30 cidades do ES, o ensino nos anos iniciais da rede pública teve notas entre 6,0 e 6,5. Entre elas, Itarana e João Neiva tiveram maior média.
A cidade com pior nota no ensino fundamental dos anos iniciais foi Atílio Vivácqua, com 5,2.

ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Nos anos finais do ensino fundamental, do 6° ao 9° ano, na rede pública, Domingos Martins segue tendo a maior nota, com 5,9, ao lado de Divino São Lourenço.
O município de Iconha fica com 5,8 e Alfredo Chaves com 5,7. Outras 40 cidades ficaram com notas acima de 5,0.
Quem teve o pior desempenho nos anos finais do ensino fundamental foi Água Doce do Norte, com nota 4,2. O município de Santa Leopoldina não teve nota final divulgada por conta do número insuficiente de participantes no Saeb.

ENSINO MÉDIO

A melhor nota do ensino médio da rede pública no Espírito Santo foi no município de Laranja da Terra, no Norte do Estado, com média 5,7 no Ideb. Em seguida, Domingos Martins, Guaçuí e Venda Nova do Imigrante ocupam a segunda posição, com nota 5,5. Iúna e Marechal Floriano tiveram nota 5,3, ficando com a terceira colocação.
A cidade de Rio Novo do Sul teve o pior desempenho na avaliação do ensino médio, tendo nota 3,9.
Outros 18 municípios não tiveram nota final divulgada por conta do número insuficiente de participantes no Saeb. Entre os municípios sem nota estão Colatina, Santa Teresa e Alegre.

Como o Ideb é calculado e por que resultado deste ano pode ser 'enganoso':

Em uma escala de 1 a 10, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) cruza duas informações:

>> Taxa de aprovação/fluxo escolar (a porcentagem de alunos que não repetiram de ano em uma escola ou rede de ensino);
>> Notas do Saeb, uma prova de português e de matemática feita por alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e por estudantes do 3º do ensino médio. No caso do 9º ano, para uma amostra específica, houve também questões de ciências da natureza e ciências humanas. 

Só que, neste ano, esses dois “ingredientes” foram comprometidos, porque: 

>> Parte das redes de ensino adotou a aprovação automática na pandemia (e terá, portanto, um Ideb artificialmente mais alto).
>> Pela primeira vez, também por causa da Covid-19, a porcentagem de alunos que fizeram a avaliação (Saeb) foi muito mais baixa em alguns estados, fornecendo dados estatisticamente pouco confiáveis. Comparações e rankings não serão fiéis à realidade.

Ideb 2021 - as cidades do ES com melhor e pior desempenho nas escolas públicas

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