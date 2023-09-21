Mais um poste no meio da rua: prefeituras insistem em fingir normalidade

Rua em Universal, Viana, tem poste no meio da rua Crédito: Oliveira Alves

Enquanto a EDP informa que o poste não foi instalado orginalmente como aparece nas imagens, a Prefeitura de Viana afirma que solicitou à concessionária a transferência do poste há cerca de 60 dias e aguarda o retorno da empresa na execução do serviço.

Ambas se eximem das responsabilidades, mas os cenários possíveis são igualmente reprováveis. A demora da EDP, se houve a solicitação, em retirar o poste é problemática. E a realização das obras de recapeamento da rua pela prefeitura sem a preocupação com aquele obstáculo também. É impossível não dimensionar os riscos para quem passa pela rua e é inadmissível que uma obra seja entregue à população dessa forma.

Moradores denunciam postes no meio da rua em Presidente Kennedy Crédito: Carlos Barros

Poste instalado no meio da rua em Viana Crédito: Ricardo Medeiros

Postes no meio da rua em Xuri, Vila Velha Crédito: Breno dos Reis

Essa repetição de um erro tão básico demonstra falta de planejamento e de alinhamento das prefeituras, das empresas responsáveis pelas obras e da própria EDP. Pior, é um descaso escancarado. Nos casos em que vários postes permanecem na pista, a cobertura asfáltica acaba precisando ser refeita, um prejuízo para os cofres públicos.