Moradores reclamam de postes no meio da rua em Presidente Kennedy

Moradores de Presidente Kennedy , no Sul do Estado, denunciam uma situação inusitada: postes no meio da rua. Após uma obra de alargamento realizada pela Prefeitura na comunidade de Água Preta, seis postes ficaram na pista, prejudicando a passagem de veículos no local.

Segundo os moradores, a obra de calçamento foi realizada há cerca de 15 dias, quando algumas ruas precisaram ser abertas. Para quem passa pelo local, o problema, além de ser um transtorno, é um risco.

“Muitas vezes pode acontecer um acidente, né [...] A obra já está praticamente concluída aqui na comunidade e os postes estão no meio da rua”, relatou o vigilante Romildo Alvez Oliveira, em entrevista à repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul.

Além dos postes no local indevido, os moradores reclamam de problemas no fornecimento de energia elétrica e até falta de quebra-molas na comunidade. “Antigamente, eram bem poucas casas, agora aumentou e toda tarde tá faltando energia. Não sei se é porque aumentou a população ou se é por conta dos postes”, informou outra moradora da região.

Não é novidade...

Essa não foi a primeira vez que o problema foi registrado em Presidente Kennedy. Só em 2021, 41 postes precisaram ser retirados na mesma situação, de acordo com um levantamento da prefeitura. “Se torna perigoso. Tem gente que às vezes desvia de outro carro e pode acabar até batendo, igual aconteceu com outros casos aqui, de alguém bater, sair da estrada e ir parar na cerca”, relata o autônomo Rodrigo Silva Vieira.

Postes ficaram no meio da pista após uma obra de alargamento realizada pela prefeitura Crédito: Carlos Barros

Segundo a EDP, distribuidora de energia na região, a previsão de retirada dos postes é para essa terça-feira (25), e a concessionária não foi acionada com antecedência para realização da relocação dos postes. A empresa informou ainda que adota os procedimentos estabelecidos na legislação do setor elétrico e, no que tange a relocação de poste, a organização procede com a relocação do mesmo após a assinatura dos contratos, pagamento dos custos por parte do interessado, e análises técnicas da obra.

“Vale destacar que a obra encontra-se dentro do prazo regulatório para execução, porém, por motivo de segurança, será priorizada e as obras iniciarão no dia 25 de julho. Importante ressaltar que, até que as obras sejam concluídas, cabe ao município, responsável pela ampliação da rua, fazer as devidas sinalizações para garantir a segurança dos motoristas”, informaram por meio de nota.