Fora da calçada: poste ocupa meio da rua em bairro de Viana

Em vídeo gravado pelo fotojornalista Ricardo Medeiros, de A Gazeta, é possível verificar veículos apresentando dificuldades para trafegar na via.

Sobre o assunto, a reportagem procurou a Prefeitura de Viana, que informou que o poste é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP. De acordo com nota enviada com a gestão local, o município fez um levantamento de todos os postes com risco de queda e enviou à concessionária para providência. O poste da Rua Pedro Huber está incluído nessa lista.

Também procurada pela reportagem, a EDP comunicou que trabalha em parceria com a Prefeitura de Viana para a realização do serviço na via que passou por obras. A empresa argumentou que a realocação da estrutura está em alinhamento com administração municipal para execução em até 15 dias, a depender das condições climáticas.

RELEMBRE CASO EM PRESIDENTE KENNEDY

No início de novembro do ano passado, apesar de ter sido concluído o trabalho de pavimentação em um dos trechos de uma estrada — de responsabilidade da Prefeitura de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo —, moradores ficaram revoltados. Mesmo após a implantação do asfalto novo, alguns postes estavam localizados no meio da estrada e os motoristas precisavam invadir a contramão para desviar das estruturas.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES