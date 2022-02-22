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Bom Pastor

Fora da calçada: poste ocupa meio da rua em bairro de Viana

Veículos têm de "driblar" a estrutura para  poderem seguir. Poste está incluído em lista da prefeitura dos que apresentavam risco de queda

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 21:18

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 fev 2022 às 21:18
Após o curioso caso dos postes localizados no meio da pista em Presidente Kennedy, município ao Sul do Estado, agora foi a vez de Viana: moradores relataram a presença de um  poste de energia no meio da Rua Pedro Huber, no bairro Bom Pastor.
Em vídeo gravado pelo fotojornalista Ricardo Medeiros, de A Gazeta, é possível verificar veículos apresentando dificuldades para trafegar na via.
Sobre o assunto, a reportagem procurou a Prefeitura de Viana, que informou que o poste  é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP. De acordo com nota enviada  com a gestão local, o município fez um levantamento de todos os postes com  risco de queda e enviou à concessionária para providência. O poste da Rua Pedro Huber está incluído nessa lista.
Também procurada pela reportagem, a EDP comunicou que trabalha em parceria com a Prefeitura de Viana para a realização do serviço na via que passou por obras. A empresa argumentou que a realocação da estrutura está em alinhamento com administração municipal para execução em até 15 dias, a depender das condições climáticas.

RELEMBRE CASO EM PRESIDENTE KENNEDY

No início de novembro do ano passado, apesar de ter sido concluído o trabalho de pavimentação em um dos trechos de uma estrada — de responsabilidade da Prefeitura de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo —, moradores ficaram revoltados. Mesmo após a implantação do asfalto novo, alguns postes estavam localizados no meio da estrada e os motoristas precisavam invadir a contramão para desviar das estruturas.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES

A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162 e segue até o limite com o município de Itapemirim.

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