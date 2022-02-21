Guarapari: mulher morre após pilastra de casa cair sobre rede de balanço

Claydiane Fick, de 36 anos, moradora do bairro Concha D'ostra, em Guarapari, morreu dentro de casa, enquanto se balançava em uma rede, na manhã do último domingo domingo (20). Ela, que estava com a irmã, Leidiane, foi colocar o cachorro da família no colo e, nesse momento, a rede se desprendeu pilastra que a sustentava caiu sobre ela.
Segundo informações de familiares, "tia Cleclê", como era carinhosamente chamada, foi socorrida pela irmã, pelo cunhado, pela mãe e pela única filha, de 13 anos de idade. Ela chegou a dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, mas morreu por volta das 16h30 deste domingo (20).
A vítima do acidente doméstico é lembrada por todos como uma pessoa muito animada e que sempre levava alegria. "Ela também era uma ótima mãe, filha, irmã e amiga. Perdemos uma pessoa muito especial", disse um parente.
O velório de Claydiane aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), às 13h, na igreja Batista Monte Moriá, em Guarapari.