Guarapari: mulher morre após pilastra de casa cair sobre rede de balanço

Claydiane Fick, de 36 anos, sofreu acidente doméstico Crédito: Redes Sociais

Claydiane Fick, de 36 anos, moradora do bairro Concha D'ostra, em Guarapari , morreu dentro de casa, enquanto se balançava em uma rede, na manhã do último domingo domingo (20). Ela, que estava com a irmã, Leidiane, foi colocar o cachorro da família no colo e, nesse momento, a rede se desprendeu pilastra que a sustentava caiu sobre ela.

Segundo informações de familiares, "tia Cleclê", como era carinhosamente chamada, foi socorrida pela irmã, pelo cunhado, pela mãe e pela única filha, de 13 anos de idade. Ela chegou a dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, mas morreu por volta das 16h30 deste domingo (20).

A vítima do acidente doméstico é lembrada por todos como uma pessoa muito animada e que sempre levava alegria. "Ela também era uma ótima mãe, filha, irmã e amiga. Perdemos uma pessoa muito especial", disse um parente.