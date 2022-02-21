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Pela internet

Doações de sangue no ES podem ser agendadas no novo site do Hemoes

Serviço é disponibilizado no novo site do Hemoes. Por meio dele, também é possível tirar dúvidas sobre o processo de doação e se cadastrar para ser doador de medula óssea

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:46

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:46
Doações de sangue podem ser agendadas pela internet em qualquer um dos hemocentros do Espírito Santo, localizados nas cidades de VitóriaColatinaLinhares e São Mateus. O serviço de marcação de data está sendo disponibilizado pelo novo site Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes).
Hemoes faz apelo por doações de sangue no ES durante a pandemia
Doação de sangue no ES: nova ferramenta para facilitar apoio Crédito: Divulgação | Sesa
Por meio do portal, também é possível tirar dúvidas sobre o processo de doação, entender quais serviços são oferecidos pelos hemocentros e fazer o cadastramento para se tornar doador de medula óssea.
"É uma grande satisfação ofertar à população capixaba o novo site do Hemoes. Agregamos serviços, como o de agendamento on-line para doação de sangue. Essa ferramenta possibilitará total autonomia ao candidato para a doação, uma vez que é a própria pessoa que fará seu cadastro, agendamento e, caso necessário, o cancelamento. O site tem o objetivo de proporcionar maior agilidade e praticidade aos doadores e, ao mesmo tempo, levar informações e esclarecer dúvidas frequentes."
Marcela Gonçalves Murad - Coordenadora-geral do Hemoes

ENTENDA COMO FAZER O AGENDAMENTO

  • Ao entrar no novo site do Hemoes, o cidadão deve escolher a aba "agende sua doação".
  • Para fazer o agendamento, é preciso estar previamente cadastrado no site "Acesso Cidadão", do governo estadual. Quem já tiver o cadastro só precisa inserir login e senha. Quem não tem pode fazer o cadastro por meio do próprio site do Hemoes.
  • Em seguida, é preciso clicar na opção "agendar atendimento".
  • O próximo passo é preencher os dados informando a data e o local em que a doação será realizada.

OUTROS SERVIÇOS

O site disponibiliza abas que se subdividem em assuntos relacionados ao escolhido. Por exemplo, clicando na aba “sangue”, o cidadão terá informações sobre o sangue, doação, doação por aférese, quem pode doar, como doar, etapas da doação e orientações pós-doação. Essa função da ferramenta contribui para fornecer informações e promover a agilidade para que se consiga agendar serviços, como a doação de sangue.
Toda a estrutura do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia é informada na plataforma, como o atendimento ambulatorial, serviço de farmácia, ambulatório transfusional, atendimento ao público externo com base em suas atividades de ensino, laboratório de sorologia e imuno-hematologia, entre outros.
Com informações do Portal G1 ES
Doações de sangue no ES podem ser agendadas no novo site do Hemoes

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Centro de Vitória Colatina espírito santo Linhares São Mateus Doação de sangue Hemoes
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