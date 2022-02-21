Doações de sangue no ES podem ser agendadas no novo site do Hemoes

"É uma grande satisfação ofertar à população capixaba o novo site do Hemoes. Agregamos serviços, como o de agendamento on-line para doação de sangue. Essa ferramenta possibilitará total autonomia ao candidato para a doação, uma vez que é a própria pessoa que fará seu cadastro, agendamento e, caso necessário, o cancelamento. O site tem o objetivo de proporcionar maior agilidade e praticidade aos doadores e, ao mesmo tempo, levar informações e esclarecer dúvidas frequentes."