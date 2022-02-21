Doações de sangue no ES podem ser agendadas no novo site do Hemoes

Doações de sangue podem ser agendadas pela internet em qualquer um dos hemocentros do Espírito Santo, localizados nas cidades de Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus. O serviço de marcação de data está sendo disponibilizado pelo novo site Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes).
Por meio do portal, também é possível tirar dúvidas sobre o processo de doação, entender quais serviços são oferecidos pelos hemocentros e fazer o cadastramento para se tornar doador de medula óssea.
"É uma grande satisfação ofertar à população capixaba o novo site do Hemoes. Agregamos serviços, como o de agendamento on-line para doação de sangue. Essa ferramenta possibilitará total autonomia ao candidato para a doação, uma vez que é a própria pessoa que fará seu cadastro, agendamento e, caso necessário, o cancelamento. O site tem o objetivo de proporcionar maior agilidade e praticidade aos doadores e, ao mesmo tempo, levar informações e esclarecer dúvidas frequentes."
ENTENDA COMO FAZER O AGENDAMENTO
- Ao entrar no novo site do Hemoes, o cidadão deve escolher a aba "agende sua doação".
- Para fazer o agendamento, é preciso estar previamente cadastrado no site "Acesso Cidadão", do governo estadual. Quem já tiver o cadastro só precisa inserir login e senha. Quem não tem pode fazer o cadastro por meio do próprio site do Hemoes.
- Em seguida, é preciso clicar na opção "agendar atendimento".
- O próximo passo é preencher os dados informando a data e o local em que a doação será realizada.
OUTROS SERVIÇOS
O site disponibiliza abas que se subdividem em assuntos relacionados ao escolhido. Por exemplo, clicando na aba “sangue”, o cidadão terá informações sobre o sangue, doação, doação por aférese, quem pode doar, como doar, etapas da doação e orientações pós-doação. Essa função da ferramenta contribui para fornecer informações e promover a agilidade para que se consiga agendar serviços, como a doação de sangue.
Toda a estrutura do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia é informada na plataforma, como o atendimento ambulatorial, serviço de farmácia, ambulatório transfusional, atendimento ao público externo com base em suas atividades de ensino, laboratório de sorologia e imuno-hematologia, entre outros.
Com informações do Portal G1 ES
Doações de sangue no ES podem ser agendadas no novo site do Hemoes