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De novo: poste no meio da rua revolta moradores em Viana

Não é a primeira vez em que uma estrutura assim é encontrada no meio da pista na cidade; outro caso foi registrado em 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2023 às 17:14

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:14

Sim, no meio do caminho tinha uma pedra, como já bem escreveu Carlos Drummond de Andrade. Mas e um poste? Quem passa por uma das ruas do bairro Universal, em Viana, se depara com a estrutura no meio do asfalto, atrapalhando o trânsito de veículos. O flagrante foi feito pela equipe da TV Gazeta, na terça-feira (19).
Acionada pela reportagem, a EDP informou que o poste não foi instalado da forma como foi flagrado. "A companhia enviará uma equipe ao local para analisar a situação e realizar os reparos necessários", destacou, em nota.
Prefeitura de Viana também afirmou que foi dado início ao recapeamento da rua e solicitada a transferência do poste à EDP há cerca de 60 dias. "Aguardarmos o retorno da empresa na execução deste serviço", pontuou. 
De novo: poste no meio da rua revolta moradores em Viana

Histórico

No mesmo município, outro caso de poste de energia no meio da rua ocorreu em fevereiro de 2022, naquela vez no bairro Bom Pastor. Em vídeo gravado pelo fotojornalista Ricardo Medeiros, de A Gazeta, era possível verificar veículos apresentando dificuldades para trafegar na via.
À época, a reportagem procurou a Prefeitura de Viana, que informou que o poste é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP. De acordo com nota enviada com a gestão local, o município fez um levantamento de todos os postes com risco de queda e enviou à concessionária para providência. 
Também procurada pela reportagem, a EDP comunicou que trabalha em parceria com a Prefeitura de Viana para a realização do serviço na via que passou por obras. A empresa argumentou que a realocação da estrutura estava em alinhamento com administração municipal para execução em até 15 dias.

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