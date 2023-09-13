BR 101: dos 479 quilômetros da via, 62 foram duplicados pela Eco101

BR 101: Eco101 devolveu a concessão da rodovia ao governo federal em julho de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Os trechos duplicados estão distribuídos da seguinte forma:

João Neiva - 2,5 quilômetros

2,5 quilômetros Ibiraçu - 4,5 quilômetros

4,5 quilômetros Contorno de Iconha - 6,8 quilômetros

6,8 quilômetros Anchieta (trecho após o trevo para Alfredo Chaves) - 2,8 quilômetros

(trecho após o trevo para Alfredo Chaves) 2,8 quilômetros Trecho entre Viana e Guarapari - 30 quilômetros

30 quilômetros Guarapari e Anchieta - Do total de 22 quilômetros previstos, 15,2 estão liberados ao tráfego

Além disso, no período de nove anos, foram executadas as seguintes ações:

Implantação e operação de 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU);

Mais de 1,4 milhão de atendimentos;

Substituição de mais de 20 mil placas de sinalização;

Recuperação do sistema de drenagem;

Construção de 15 quilômetros de vias locais em Fundão, Serra, Viana, Pedro Canário, Sooretama, Aracruz e João Neiva;

Recuperação de 34 terraplanagens e estruturas de contenção;

Recuperação de 19 pontes e viadutos;

Implantação de 20 passarelas de pedestres;

Implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas;

Reforma de seis postos e delegacias da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Recuperação e modernização de quatro Postos de Pesagem Veicular (balanças).

Trecho Guarapari e Anchieta - Conclusão até 2024 dos últimos 7 quilômetros de duplicação

Conclusão até 2024 dos últimos 7 quilômetros de duplicação Ponte sobre o Rio Grande (Guarapari) - Km 347,9

Km 347,9 Ponte sobre o Rio Benevente (Anchieta) - Km 354,7

- Km 354,7 Viadutos do Contorno de Vitória - são dois, nos Km 293 e 293,8

- são dois, nos Km 293 e 293,8 Revitalização do pavimento entre João Neiva e Serra

do pavimento entre João Neiva e Serra Construção de uma nova delegacia da Polícia Rodoviária Federal e da Unidade Operacional (UOP) da Serra, em fase de construção - Km 244

O investimento para a execução dessas obras, até dezembro do ano passado, tinha sido de R$ 2,8 bilhões.

Por nota, a Eco101 informou que, desde que assumiu a concessão, investiu em obras de manutenção, restauração, modernização, nivelamento, ampliação e duplicação da rodovia. "Os recursos foram aplicados no recapeamento de todo o trecho existente e na recuperação de dispositivos de drenagem" afirma.

O que estabelecia o contrato

O contrato de concessão, assinado em 2013, descreve que a rodovia federal tinha as seguintes características:

393,2 km de pista simples;

52,4 km de pista simples com faixa adicional (3ª faixa);

33,1 km de pista dupla com separador do tipo New Jersey (gelo baiano).

Com a devolução do contrato para a União, além dos 110,3 quilômetros já duplicados (61,8 quilômetros feitos pela Eco101 e 48,5 quilômetros feitos pelo Dnit), ainda restam obras a serem executadas. São elas:

Duplicação da rodovia no Trecho Norte, entre Serra e João Neiva , entre os quilômetros 203 e 247, que já conta com licenciamento ambiental;

, entre os quilômetros 203 e 247, que já conta com licenciamento ambiental; Duplicação de João Neiva a Pedro Canário , que enfrenta o impasse no trecho da rodovia que corta a Reserva de Sooretama, onde a duplicação foi proibida;

, que enfrenta o impasse no trecho da rodovia que corta a Reserva de Sooretama, onde a duplicação foi proibida; Duplicação no Trecho Sul , de Anchieta até a divisa com o Rio de Janeiro;

, de Anchieta até a divisa com o Rio de Janeiro; Conclusão do Contorno do Mestre Álvaro, prevista para dezembro deste ano.

A expectativa era de que até o 10º ano de contrato, completados em abril, praticamente todo o trecho da concessão já estivesse duplicado. A exceção seria um percurso de 34,3 quilômetros, entre Atílio Vivácqua e a divisa com o Rio de Janeiro, que ficaria para a reta final do contrato. O que acabou não acontecendo.

Vale ressaltar é que, em 2010, quando o projeto de duplicação da BR 101 foi apresentado em audiência pública, um representante da unidade de conservação avisou sobre o problema. Mas o contrato acabou sendo assinado sem que a União fizesse modificações.

Em 2016 foi liberada a licença ambiental para o início das obras do Contorno de Iconha. Só em 2018 é que se obteve o licenciamento que permitiu as obras de duplicação do Trecho Sul, ou seja, cinco anos após a assinatura do contrato.

Outra curiosidade é que o contrato de concessão considerava que o Contorno do Mestre Álvaro deveria estar concluído até o quinto ano da concessão, ou seja, em 2018. No entanto, a conclusão das obras está prevista para o final deste ano. Em função disso, a concessionária passou a administrar o Contorno de Vitória.

BR 101 Norte: duplicação na área da Reserva de Sooretama foi proibida Crédito: Fernando Madeira

Futuro após devolução

No último dia 31, foi publicado, no Diário Oficial da União, o extrato do novo aditivo contratual firmado com a Eco101. O documento, já assinado pela empresa, estabelece as condições para o período em que o contrato estiver em fase de relicitação, o chamado período de transição após a devolução.

Em paralelo, seguem as negociações em um grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Transportes, do qual faz parte a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na tentativa de viabilizar uma proposta de novo contrato que será enviada para avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU).

O objetivo é criar espaço para a renovação da concessão sem a necessidade de uma nova licitação, o que poderia demorar entre dois e quatro anos. A medida se tornou possível após a publicação de uma portaria do Ministério dos Transportes, que entrou em vigor no último dia 1º.

O órgão, que funciona como uma câmara de arbitragem, será responsável pela avaliação do documento elaborado por concedente (ANTT) e concessionária (EcoRodovias) sob a supervisão do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Novo pedágio e duplicação

Ainda não há informações sobre os detalhes do novo contrato, com dados sobre o quanto da via deverá ser duplicada, em quais trechos e prazos e qual deverá ser o valor da nova tarifa de pedágio.

Atualmente, segundo ela, está sendo cobrado um valor referente apenas à manutenção da via. Uma tarifa que foi reduzida no último dia (31), com desconto médio de 6,69%.

Outra proposta é de que seriam feitos os contornos das cidades onde o trânsito é mais complicado, casos de Fundão e Linhares.

Por nota, o Ministério dos Transportes explicou que os detalhes do novo contrato serão informados em outro momento.

"Os detalhes de execução de tarifas e obras somente estarão plenamente definidos após ampla discussão com o TCU. O governo espera completar as etapas necessárias com a maior brevidade possível, dentro da complexidade do tema" Ministério dos Transportes - Por nota

O ministério disse ainda que, com a publicação das novas regras que tratam da readaptação e otimização de contratos de concessões rodoviárias, as discussões passam a envolver o Tribunal de Contas da União. “O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, e as concessionárias — como é o caso da Eco101, responsável pela concessão da BR-101/ES — debaterão as possibilidades e alternativas para cada processo, sempre com mediação do TCU."

Atualização Foi atualizada a informação sobre a cidade onde ocorreu a duplicação do trecho de 2,8 quilômetros, que fica em Anchieta. Trata-se de um percurso localizado após o trevo para Alfredo Chaves. Foi acrescentado ainda a informação sobre a licença ambiental para as obras do Contorno de Iconha, que foi obtida em 2016. Em 2018 foi liberado o licenciamento para a duplicação do Trecho Sul.