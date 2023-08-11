PAC prevê estudo para obras nas BRs 262 e 101, além de ferrovia e portos no ES

Matéria especial sobre a BR 101 Norte Crédito: Fernando Madeira

O setor de transporte no Espírito Santo receberá um volume de investimentos previsto em R$ 27,6 bilhões até 2026, dentro do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento , lançado pelo governo federal na manhã desta sexta-feira (11). Os recursos serão destinados a obras que há anos enfrentam obstáculos para conclusão ou até para sair do papel. É o caso de rodovias federais, como as BRs 101 e 262, além de portos e ferrovias.

A lista das obras e projetos foi divulgada pela Casa Civil do governo federal. São elas:

RODOVIAS:

BR 101 - obra, investimento das concessões existentes

- obra, investimento das concessões existentes BR 259 - obra de construção do acesso a Baixo Guandu

- obra de construção do acesso a Baixo Guandu BR 447 - obra de construção do acesso a Capuaba

- obra de construção do acesso a Capuaba BR 482 - projeto do Contorno de Cachoeiro de Itapemirim

- projeto do Contorno de Cachoeiro de Itapemirim Contorno do Mestre Álvaro - obra de construção

- obra de construção BR 259 - projeto de duplicação do trecho João Neiva/Colatina/Aimorés

- projeto de duplicação do trecho João Neiva/Colatina/Aimorés BR 262/ES - projeto de duplicação

- projeto de duplicação BR 101/262 - estudos de concessão

AEROPORTO:

Aeroporto de Vitória - obra em concessões existentes

FERROVIAS:

EF 118 (ES/RJ) - Rio-Vitória - estudo de novas concessões

- Rio-Vitória - estudo de novas concessões Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM (MG/ES) - obra, com investimentos das concessões existentes e novas

- EFVM (MG/ES) - obra, com investimentos das concessões existentes e novas Malha Centro Leste - FCA (SE/BA/MG/ES/RJ/SP/GO/DF) - obra, com investimentos das concessões existentes e novas

PORTOS:

Aracruz - TUP Imetame - obra, investimento dos TUPs existentes

- TUP Imetame - obra, investimento dos TUPs existentes Presidente Kennedy - TUP Complexo Industrial - obra, investimento dos TUPs com contrato de adesão e LP emitida

- TUP Complexo Industrial - obra, investimento dos TUPs com contrato de adesão e LP emitida Vitória - Navegantes Logística Portuária SA - obra, arrendamento

- obra, arrendamento Vitória - Terminal de Vila Velha SA - obra, arrendamento

- obra, arrendamento Vitória - VSports - projeto, concessão

Outra que enfrenta muitas dificuldades para ser concluída é a BR 447 , que tem 4,7 quilômetros de extensão e vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. Chegou até a ser incluída no plano de 100 dias divulgado pelo Ministério dos Transportes, junto com a conclusão de alguns quilômetros na BR 101, sem sucesso.

Porto Central aguardado há 8 anos

Listada como uma das cinco obras em portos no Estado, a instalação do Porto Central, em Presidente Kennedy, vem se arrastando há pelo menos oito anos.

A Gazeta, o porto-indústria privado — com uma retroárea de cerca de 10 milhões de metros quadrados, sem limitação de profundidade — Como já relatado em, o porto-indústria privado — com uma retroárea de cerca de 10 milhões de metros quadrados, sem limitação de profundidade — foi lançado em 2012, com projeto revisto em 2015, mas até hoje não saiu do papel. Em maio deste ano, foi concedida a licença de instalação pelo Ibama e, nos próximos meses, deve ser iniciada a supressão vegetal na região.

Trechos ferroviários no papel

A lista de investimentos também traz uma obra a ser realizada pela Vale. A EF 118 é uma contrapartida assumida pela mineradora por conta da renovação antecipada da Ferrovia Vitória-Minas junto ao governo federal.

Obras não contempladas

Aeroporto de Cachoeiro

Corredor exclusivo para ônibus de Vila Velha a Cariacica

Nova ponte de Colatina