Novo PAC prevê internet rápida para 2.694 escolas e 374 km de rodovias no ES

No conjunto de obras anunciadas, há a informação de que os investimentos da modalidade "Conexão de Escolas" serão frutos de parceria publico-privada. A reportagem entrou em contato com a Anatel, as principais operadoras de telefonia e com a Conexis Brasil, entidade que representa as empresas de telecomunicações e conectividade do país, para saber se já existem e quais são os projetos para o Estado nessa área, mas não houve retorno. Esta matéria será atualizada quando recebermos as respostas.