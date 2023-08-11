Novo PAC prevê internet rápida para 2.694 escolas e 374 km de rodovias no ES

Levar internet a escolas públicas e áreas remotas em rodovias está entre os objetivos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado nesta sexta-feira (11). No Espírito Santo, a previsão é de que R$ 2 bilhões sejam investidos em inclusão digital e conectividade. De acordo com o governo federal, 2.694 escolas públicas e 374 Km de rodovias federais no Estado devem receber obras de estrutura para conexão com a internet.
Além disso, a sede dos 78 municípios do Estado vão receber internet 5G e cinco cidades do Estado devem receber estrutura para transmissão de TV digital.
Parcerias publico-privadas com operadores de telefonia
No conjunto de obras anunciadas, há a informação de que os investimentos da modalidade "Conexão de Escolas" serão frutos de parceria publico-privada. A reportagem entrou em contato com a Anatel, as principais operadoras de telefonia e com a Conexis Brasil, entidade que representa as empresas de telecomunicações e conectividade do país, para saber se já existem e quais são os projetos para o Estado nessa área, mas não houve retorno. Esta matéria será atualizada quando recebermos as respostas.
Investimentos do novo PAC no ES
No Espírito Santo, o programa vai investir R$ 65,9 bilhões, que serão distribuídos entre os eixos Inclusão Digital e Conectividade; Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes; Água Para Todos; Transporte Eficiente e Sustentável; Transição e Segurança Energética e Inovação para Indústria da Defesa.
Confira abaixo a lista, por cidade, de todos os investimentos