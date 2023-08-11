Novo PAC: as 14 obras que o ES quer incluir no pacote de investimentos

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será lançado oficialmente pelo governo federal nesta sexta-feira (11) às 10 horas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para integrar a lista das obras, o governador Renato Casagrande enviou a Brasília uma lista de 14 projetos prioritários, que envolvem, principalmente, infraestrutura.
Apesar do governo do Estado ter elencado as principais intervenções que precisam ser concluídas ou sair do papel, ainda não há garantia que todas serão escolhidas. A lista completa será conhecida durante o evento desta sexta no Rio de Janeiro, do qual Casagrande vai participar.
Na lista do governo do Estado, estão obras como a duplicação das BRs 262, 101 e 259, bem como a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro e da BR 447. O pedido é de que entre no orçamento intervenções como macrodrenagem de Guriri, Complexo de Saúde São Mateus, nova ponte de Colatina e conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica.
O novo PAC tem previsão de R$ 1,3 trilhão em recursos públicos federais para os próximos quatro anos. Além dos recursos do orçamento da União, o novo PAC contará com recursos das estatais, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. Depois de 2026, serão aplicados R$ 300 bilhões em obras.
As obras que estarão no programa foram escolhidas por cada governador, mas foram levadas em consideração também as prioridades apontadas por ministérios.
Confira a lista das obras prioritárias do governo
01
Aeroporto de Cachoeiro
O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte. Será construído um novo terminal e a pista, hoje com 1.200 metros, será ampliada.
02
Renovação antecipada da FCA
O contrato de concessão da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que corta o Espírito Santo e mais sete estados vence em 2026, mas as discussões sobre a continuidade da operação da VLI começaram em 2020, a partir de quando foram realizadas audiências públicas, debates, levantamentos técnicos, reuniões entre o poder público e privado, além da criação de um comitê técnico.
03
Construção EF 118 até o Rio de Janeiro
Prevista para começar em dois anos, o primeiro trecho da EF 118 vai de Santa Leopoldina a Anchieta terá 80 quilômetros e uma alça de 20 quilômetros até Ubu. É aguardado pelo setor produtivo capixaba para desenvolver a região sul e ajudar na logística. Agora, a intenção é garantir mais 87 quilômetros até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, passando por Presidente Kennedy.
04
Duplicação da BR 262
Depois de tentativas frustradas de obras e concessão da rodovia que liga o Espírito Santo e Minas Gerais, o governo federal autorizou a elaboração dos projetos de duplicação da BR-262. Com investimento de R$ 22,2 milhões, a proposta engloba obras de duplicação e restauração do trecho de 180,6 quilômetros de pistas simples, entre o município de Viana, no Espírito Santo (km 15,9), e a divisa com Minas Gerais (km 196,5).
05
Andamento da concessão da BR 101
Um ano após a concessionária Eco101 ter anunciado que desistiu de continuar a duplicação da BR 101 no Espírito Santo, o governo do Estado cobra do governo federal o desenrolar da situação para retomada das intervenções. Na semana passada, o TCU liberou a renegociação dos contratos, o que pode fazer com que a obra continue.
06
Corredor exclusivo para ônibus de Vila Velha a Cariacica
O governo pretende implantar um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.
07
Duplicação da BR 259
O projeto contempla a duplicação da rodovia entre as cidades de João Neiva e Colatina, além de interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado até a divisa do Estado com Minas Gerais, no município de Baixo Guandu.
08
Conclusão do Contorno do Mestre Álvaro
A nova estrada que vai ligar a BR 101, na região de Chapada Grande, ao Contorno de Vitória, na altura do km 275, próximo ao Condomínio Alphaville, já está 82% finalizada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em execução, estão os serviços de terraplenagem das alças das interseções dos viadutos, execução da mesoestrutura e superestrutura, pavimentação dos acessos e finalização da construção das obras das vias elevadas. A previsão de entrega é em dezembro.
09
Conclusão da BR 447 (entre Vila Velha e Viana)
A rodovia tem 4,7 quilômetros de extensão e vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste. Em julho, o governo federal liberou 1,2 quilômetro de vias laterais da BR-447/ES, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.
10
Macrodrenagem de Guriri
Com o objetivo de reduzir as áreas alagáveis no balneário de Guriri, o governo do Estado vai executar os serviços de drenagem e pavimentação nas avenidas Esbertalina Barbosa Damiani, Espera Feliz e Governador Eurico Vieira Rezende, em São Mateus. Serão construídas três galerias de águas pluviais, além de 4 mil metros de drenagem e pavimentação.
11
Nova ponte de Colatina
O governo planeja fazer a terceira ponte de Colatina. A previsão é de que a ponte tenha de 850 a 900 metros de extensão. O edital estabelece ainda duas pistas de cada lado, além de passeio e ciclovia, garantindo áreas exclusivas para pedestres e ciclista
12
Complexo de saúde de São Mateus
Com investimento de R$ 300 milhões, a unidade vai reunir diversos serviços de saúde, além de um hospital geral com 260 leitos, em substituição ao atual Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS). O Complexo de Saúde vai incluir também um novo Centro Regional de Especialidade (CRE), uma nova Farmácia Cidadã Estadual, o novo Hemocentro Regional e a nova sede da Superintendência Regional de Saúde Norte. A previsão é concluir até o final de 2025.
13
Conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica
O hospital está em obras no bairro Campo Belo. A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no pronto-socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e nas clínicas médicas e cirúrgicas. O prazo para entrega é no segundo semestre de 2025 e o investimento previsto é de R$ 209 milhões.
14
Barragem no Rio Jucu
A proposta é fazer a construção de uma barragem no Rio Jucu para o armazenamento de água para garantir abastecimento.