Novo PAC: as 14 obras que o ES quer incluir no pacote de investimentos

01

Aeroporto de Cachoeiro

O objetivo é que o Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, inaugurado em 1988, tenha condições de receber voos comerciais regulares e aeronaves de maior porte. Será construído um novo terminal e a pista, hoje com 1.200 metros, será ampliada.

02

Renovação antecipada da FCA

O contrato de concessão da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que corta o Espírito Santo e mais sete estados vence em 2026, mas as discussões sobre a continuidade da operação da VLI começaram em 2020, a partir de quando foram realizadas audiências públicas, debates, levantamentos técnicos, reuniões entre o poder público e privado, além da criação de um comitê técnico.

03

Construção EF 118 até o Rio de Janeiro

Prevista para começar em dois anos, o primeiro trecho da EF 118 vai de Santa Leopoldina a Anchieta terá 80 quilômetros e uma alça de 20 quilômetros até Ubu. É aguardado pelo setor produtivo capixaba para desenvolver a região sul e ajudar na logística. Agora, a intenção é garantir mais 87 quilômetros até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, passando por Presidente Kennedy.

04

Duplicação da BR 262

Depois de tentativas frustradas de obras e concessão da rodovia que liga o Espírito Santo e Minas Gerais, o governo federal autorizou a elaboração dos projetos de duplicação da BR-262. Com investimento de R$ 22,2 milhões, a proposta engloba obras de duplicação e restauração do trecho de 180,6 quilômetros de pistas simples, entre o município de Viana, no Espírito Santo (km 15,9), e a divisa com Minas Gerais (km 196,5).

05

Andamento da concessão da BR 101

Um ano após a concessionária Eco101 ter anunciado que desistiu de continuar a duplicação da BR 101 no Espírito Santo, o governo do Estado cobra do governo federal o desenrolar da situação para retomada das intervenções. Na semana passada, o TCU liberou a renegociação dos contratos , o que pode fazer com que a obra continue.

06

Corredor exclusivo para ônibus de Vila Velha a Cariacica

O governo pretende implantar um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.

07

Duplicação da BR 259

O projeto contempla a duplicação da rodovia entre as cidades de João Neiva e Colatina, além de interseções, passarelas, terceiras faixas, vias marginais e ajustes de traçado até a divisa do Estado com Minas Gerais, no município de Baixo Guandu.

08

Conclusão do Contorno do Mestre Álvaro

A nova estrada que vai ligar a BR 101, na região de Chapada Grande, ao Contorno de Vitória, na altura do km 275, próximo ao Condomínio Alphaville, já está 82% finalizada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em execução, estão os serviços de terraplenagem das alças das interseções dos viadutos, execução da mesoestrutura e superestrutura, pavimentação dos acessos e finalização da construção das obras das vias elevadas. A previsão de entrega é em dezembro.

09

Conclusão da BR 447 (entre Vila Velha e Viana)

A rodovia tem 4,7 quilômetros de extensão e vai criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o Cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste. Em julho, o governo federal liberou 1,2 quilômetro de vias laterais da BR-447/ES, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.

10

Macrodrenagem de Guriri

Com o objetivo de reduzir as áreas alagáveis no balneário de Guriri, o governo do Estado vai executar os serviços de drenagem e pavimentação nas avenidas Esbertalina Barbosa Damiani, Espera Feliz e Governador Eurico Vieira Rezende, em São Mateus. Serão construídas três galerias de águas pluviais, além de 4 mil metros de drenagem e pavimentação.

11

Nova ponte de Colatina

O governo planeja fazer a terceira ponte de Colatina. A previsão é de que a ponte tenha de 850 a 900 metros de extensão. O edital estabelece ainda duas pistas de cada lado, além de passeio e ciclovia, garantindo áreas exclusivas para pedestres e ciclista

12

Complexo de saúde de São Mateus

Com investimento de R$ 300 milhões, a unidade vai reunir diversos serviços de saúde, além de um hospital geral com 260 leitos, em substituição ao atual Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS). O Complexo de Saúde vai incluir também um novo Centro Regional de Especialidade (CRE), uma nova Farmácia Cidadã Estadual, o novo Hemocentro Regional e a nova sede da Superintendência Regional de Saúde Norte. A previsão é concluir até o final de 2025.

13

Conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica

O hospital está em obras no bairro Campo Belo. A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no pronto-socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e nas clínicas médicas e cirúrgicas. O prazo para entrega é no segundo semestre de 2025 e o investimento previsto é de R$ 209 milhões.

14

Barragem no Rio Jucu