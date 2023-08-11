Novo PAC promete R$ 66 bi em obras e serviços para o ES; saiba quais

Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

No conjunto estão obras de mobilidade, como a concessão/duplicação da BR 262; a construção do contorno do Mestre Álvaro, na BR 101/ES; a barragem do Rio Jucu, em Vila Velha; o novo Hospital Geral de Cariacica e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Segundo informações do governo federal, a partir de setembro, serão lançados editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de Estados e municípios, incluindo o Espírito Santo, nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais; Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades

UBSs, policlínicas e maternidades Educação: creches, escolas e ônibus escolares

creches, escolas e ônibus escolares Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico

CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico Esporte: espaços esportivos comunitários

As informações já liberadas pelo governo federal apontam que será viabilizada uma parceria entre a União, o setor privado, Estados, municípios e movimentos sociais. “É marca do novo programa para gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais em um esforço comum e comprometido com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental”, informou o governo federal.

Os investimentos vão ser organizados em medidas institucionais e em nove eixos de investimento. “As medidas institucionais são um conjunto articulado de atos normativos de gestão e de planejamento que contribuem para a expansão sustentada de investimentos públicos e privados no Brasil”, diz o texto.

Elas vão ser distribuídas em cinco grandes grupos:

Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório e do Licenciamento Ambiental

Expansão do Crédito e Incentivos Econômicos

Aprimoramento dos Mecanismos de Concessão e PPPs

Alinhamento ao Plano de Transição Ecológica

Planejamento, Gestão e Compras Públicas

De acordo com o projeto, também serão incluídos no programa eixos de atuação, como a inclusão digital e conectividade para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. “Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas”. O investimento no Espírito Santo previsto nesta área será de R$ 2 bilhões.

Para a saúde, a expectativa é de construção de novas unidades básicas, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado. Também será fortalecida a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telessaúde, para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. O que representará um investimento de R$ 1,1 bilhão no Estado.

A construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de institutos e universidades federais é a proposta prioritária para a área de educação, ciência e tecnologia, segundo o governo federal. “O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil, com um investimento de R$ 14,6 bilhões”, destaca.

São ações, informa o governo, que vão se somar às do eixo de infraestrutura social e inclusiva, garantindo o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência. Nessa área, o investimento para o Espírito Santo será de R$ 300 milhões.

Em relação às mudanças climáticas e para melhor qualidade de vida para a população, o eixo cidades sustentáveis e resilientes propõe investir na construção de novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis. “O Novo PAC investirá também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes, em um investimento de R$ 12,4 bilhões”, destaca a nota.

Outro eixo será o água para todos, que visa garantir água de qualidade e em quantidade para a população, chegando até as áreas mais remotas do país. “Os investimentos em recursos hídricos fortalecem as comunidades frente aos desafios hídricos e climáticos, com investimentos de R$ 2,1 bilhões na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação”, assinala o texto.

Já o eixo transporte eficiente e sustentável, que apostar os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias em todos os estados do Brasil a fim de reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Para o Espírito Santo, vão ser destinados R$ 27,6 bilhões.

Já o eixo transição e seguranças energética visa garantir a diversidade da matriz energética, com geração de emprego, renda e inclusão social, em um investimento de R$ 4,8 bilhões.

No eixo inovação para a indústria da defesa a proposta é investir em tecnologias de ponta. A expectativa é de que sejam destinados ao estado R$ 900 milhões.

O que diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , que participou da solenidade de lançamento do Novo PAC no Rio de Janeiro, disse que tem uma expectativa positiva sobre o projeto, "com a União retomando o seu papel de principal financiador da infraestrutura nacional".

"Teremos ainda investimentos em habitação e tecnologia. É importante ter o presidente Lula liderando essa ação que vai ser fundamental no desenvolvimento do nosso Estado. Esperamos resolver desafios históricos, que são de responsabilidade do Governo Federal, como é o caso das BRs que cortam o Espírito Santo”, disse o governador.