Nova passarela é inaugurada na BR 101 nesta sexta (4), em Guarapari Crédito: Divulgação/Eco101

Na última quarta-feira (02), o Tribunal de Contas da União (TCU) finalizou o julgamento liberando a renegociação de contratos de concessão de infraestrutura devolvidos de maneira amigável. A decisão libera o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) de sentarem-se à mesa com a EcoRodovias, concessionária responsável pelo trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo e que, em julho de 2022, anunciou a intenção de devolver, de maneira amigável, o ativo para a União.

A chancela do TCU saiu oficialmente na última quarta, mas, desde o dia 5 de julho, estava claro qual seria o destino do julgamento. Nesse dia, o ministro Vital do Rêgo, relator do processo, leu o seu voto e recebeu o apoio unânime de seus pares. Os que pediram vista, Jhonatan de Jesus e Walton Rodrigues, estavam mais preocupados com a modulação. Diante de um fato praticamente consumado, as conversas entre ANTT, Ministério dos Transportes e EcoRodovias foram iniciadas.

Um mês depois, a discussão já está madura e a expectativa é de que a proposta de acordo seja apresentada à Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, uma espécie de câmara de arbitragem criada pelo TCU, até o final de agosto. O debate central está em cima de duas alterações que vão precisar ser feitas: o escopo dos investimentos e a política de pedágio. A proposta não está pronta, mas é fato que o trecho da 101 a ser duplicado ficará menor e o pedágio vai subir.

Your browser does not support the audio element. BR 101: negociação está avançada e proposta de acordo deve sair em agosto

"A discussão está em cima desses dois pontos fundamentalmente. Governo e EcoRodovias vão entrar em um acordo e apresentar a proposta ao TCU, se o Tribunal de Contas considerar a proposta vantajosa, destrava. Estamos esperançosos e acreditamos que um bom acordo é a melhor saída para que as obras sejam retomadas o quanto antes", assinalou o governador Renato Casagrande, que esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, essa semana. "Dentro desse pacote será apresentada uma proposta para resolver o problema da Reserva de Sooretama".