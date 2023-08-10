Projeto de Capacitação em Gestão e Financiamento Esportivo chega a Vitória

Projeto já passou por três cidades em Minas Gerais e deve ter turma cheia no ES Crédito: Divulgação/IDEC

Promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), o projeto de Capacitação Esportiva para profissionais do 3º setor e de entidades públicas chega a Vitória entre os dias 24 e 26 de agosto, com realização no Parque Botânico Vale, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

O movimento do IDEC vai dividir parte de sua experiência com profissionais do terceiro setor e do poder público da capital capixaba e região. A ideia é impactar positivamente gestores para ampliarem o entendimento sobre formas de gestão e financiamento esportivo no Brasil. As inscrições estão abertas no site www.capacitacaoesportiva.com.br

O curso, veiculado de forma gratuita, tem patrocínio da Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e um total de 24 horas de aulas, entre teóricas e práticas, que versarão sobre gestão e administração esportiva, financiamento esportivo, planejamento esportivo e planejamento estratégico. Os participantes são convidados a doar 1 kg de alimento não-perecível que será destinado à instituição social da cidade.

"No nosso entendimento, não existe falta de recursos financeiros para o esporte em nosso país. O que falta é conhecimento de onde buscar, de que forma buscar e o que é necessário para buscar", disse Leonardo Castro, especialista em gestão esportiva, que ministrará o curso ao lado de João Mandarino, outra referência na área.

Esta será a quarta cidade visitada pelo programa de Capacitação Esportiva do IDEC. A iniciativa passou por três cidades de Minas Gerais: Brumadinho, Sete Lagoas e Ipatinga. Com o enorme sucesso das edições anteriores, a expectativa é de mais uma turma cheia em Vitória.