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Oportunidade

Projeto de Capacitação em Gestão e Financiamento Esportivo chega a Vitória

Curso será ministrado de forma gratuita entre os dias 24 e 26 de agosto no Parque Botânico Vale
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 15:18

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 15:18

Projeto já passou por três cidades em Minas Gerais e deve ter turma cheia no ES
Projeto já passou por três cidades em Minas Gerais e deve ter turma cheia no ES Crédito: Divulgação/IDEC
Promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), o projeto de Capacitação Esportiva para profissionais do 3º setor e de entidades públicas chega a Vitória entre os dias 24 e 26 de agosto, com realização no Parque Botânico Vale, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
O movimento do IDEC vai dividir parte de sua experiência com profissionais do terceiro setor e do poder público da capital capixaba e região. A ideia é impactar positivamente gestores para ampliarem o entendimento sobre formas de gestão e financiamento esportivo no Brasil. As inscrições estão abertas no site www.capacitacaoesportiva.com.br.
O curso, veiculado de forma gratuita, tem patrocínio da Vale por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e um total de 24 horas de aulas, entre teóricas e práticas, que versarão sobre gestão e administração esportiva, financiamento esportivo, planejamento esportivo e planejamento estratégico. Os participantes são convidados a doar 1 kg de alimento não-perecível que será destinado à instituição social da cidade.
"No nosso entendimento, não existe falta de recursos financeiros para o esporte em nosso país. O que falta é conhecimento de onde buscar, de que forma buscar e o que é necessário para buscar", disse Leonardo Castro, especialista em gestão esportiva, que ministrará o curso ao lado de João Mandarino, outra referência na área.
Esta será a quarta cidade visitada pelo programa de Capacitação Esportiva do IDEC. A iniciativa passou por três cidades de Minas Gerais: Brumadinho, Sete Lagoas e Ipatinga. Com o enorme sucesso das edições anteriores, a expectativa é de mais uma turma cheia em Vitória.
  • Projeto de Capacitação Esportiva do IDEC – Vitória (ES)

    Inscrições e mais informações:     www.capacitacaoesportiva.com.br
    Data: 24 a 26 de agosto
    Local: Parque Botânico Vale – Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória – ES

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