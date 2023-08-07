Definidos os finalistas do Campeonato Estadual de Beach Soccer 2023

Semifinais foram definidas em sábado de sol na Praia da Costa Crédito: Octávio Lucas

O fim de semana foi de semifinais na 23ª edição do Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer, realizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Reeditando a final de 2022, Vitória e Linhares abriram as semifinais femininas na manhã de sábado (5).

Maiara abriu o placar para Linhares logo no primeiro período, mas Tai, artilheira do estadual, empatou para a seleção de Vitória. No terceiro período, Dilsiany fez o segundo gol de Linhares, mas Tai empatou a partida mais uma vez. Nos tiros penais, Vitória foi superior e conquistou a vaga para a final ao vencer por 4 a 1.

Na outra chave, Anchieta goleou Afonso Cláudio por 7 a 1, com gols de Carina (2), Jéssica, Renata, Tamara, Bruniele e Ludmilla. Luciana descontou para Afonso Cláudio, mas a vaga já estava nas mãos das anchietenses.

Entre os homens, Vila Velha duelou contra Anchieta e garantiu a vaga ao vencer por 5 a 2. Alezyr, Juninho Bebê e João Vitor fizeram os três primeiros gols para Vila Velha. Aleff e Gabriel Castro marcaram para Anchieta e esboçaram uma reação, mas Wilker e Rodrigo Rossi selaram a vitória canela-verde com mais dois gols no terceiro período.

Na última semifinal do fim de semana, Cariacica e Piúma entraram em quadra, e o time da Grande Vitória conquistou a vaga na final ao vencer por 3 a 1. Os piumenses abriram o placar com Paulo Vinícius, mas Diego, Dila e Boquinha retrucaram para os cariaciquenses, fechando as semifinais.

Finais