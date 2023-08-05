Estadual de Canoa Havaiana é encerrado em Vitória com grande público

Estadual de Canoa Havaiana na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Levi Mori

Ao longo das três etapas de 2023, o campeonato foi disputado entre seis modalidades e nove categorias, reunindo homens, mulheres e conjuntos mistos, abrindo as portas para atletas de diversas idades e também para competidores PCDs.

Entre as mulheres, Thassia Marques foi a campeã na categoria V1 Open, disputada individualmente. Para a atleta, que é praticante de va’a há 12 anos, o esporte só tem a crescer no Brasil e no Espírito Santo

"É bem legal ver o Estadual crescendo do jeito que estamos vendo. A cada ano são mais competidores de diversos locais do Brasil, e isso é muito importante e marcante para o esporte", aponta a atleta.

Com o fim do circuito estadual, a Thassia volta suas atenções para o Sprint Brasileiro, que conta como seletiva para o Mundial de 2024, que será realizado no Havaí.

“Mesmo com o encerramento aqui hoje, temos muitas provas interessantes para o restante de 2023. Além das provas nacionais, temos o foco voltado para o Panamericano de Va’a, que vai acontecer aqui em Vitória, no nosso quintal. Tem muita coisa boa por vir”, complementou a campeã.

Próximos eventos

Popularmente conhecido como canoa havaiana, o va'a tem conquistado cada vez mais adeptos ao redor do Estado, o que tem qualificado o ES para receber provas de calibre nacional e internacional, já que é o segundo maior polo da prática no Brasil, ficando atrás apenas de Niterói, no Rio de Janeiro

Para Jefferson Cabral, presidente da Federação de Va'a do Espírito Santo (FEVAAES), isso é fruto dos esforços da entidade para a popularização do esporte como uma ferramenta de atividades físicas e de conexão com a natureza.

“Com o resultado visto aqui hoje, o sentimento que tenho é de objetivo cumprido e meta atingida. Tivemos aqui na Curva da Jurema um recorde de atletas, com cerca de 517 competidores, o que significa que o esporte tem crescido de maneira consistente. Agora a gente se prepara para receber provas nacionais e um dos principais eventos da modalidade, sendo o Panamericano, em novembro, reunindo mais de 600 atletas de mais de pelo menos nove países”, explicou o dirigente.

De acordo com Jefferson, além do Panamericano, o Espírito Santo segue com mais competições promovidas pela FEVAEES, como o Estadual de Sprint, previsto para setembro, que conta com circuitos de curta distância, e uma prova festiva no mês de dezembro, encerrando o calendário da modalidade.

Etapa final do Estadual de Canoa Havaiana, na Curva da Jurema, em Vitória

Inclusão social por meio do esporte

A canoa havaiana abre as portas para praticantes de diversas idades e condições físicas, promovendo interação e inclusão social. No chamado ‘parava’a’, atletas com deficiência também ganham a oportunidade de praticar o esporte.

Nas águas da Curva da Jurema, Herivelton Nicoli, de 46 anos, conquistou o ouro na disputa do OC1. Praticante de canoa havaiana há seis anos, ‘Eddy’, como é conhecido no meio esportivo, afirma que é com o esporte que ele se sente mais livre e incluído na sociedade.

“Esse é meu primeiro campeonato oficial de parava’a, mas já sou praticante há cerca de seis anos. Para nós, deficientes, um evento como esse é uma vitória, uma grande oportunidade que a federação dá para amputados e pessoas com paralisia cerebral, por exemplo. Espero que esse movimento possa crescer não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, para que nós, paratletas, tenhamos cada vez mais visibilidade e oportunidades no esporte”, disse Herivelton.