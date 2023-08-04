Serra sediará etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê em agosto

Diego Stefany, um dos organizadores do evento, afirmou que é um privilégio receber uma competição deste calibre no Espírito Santo. "Fazer um evento deste tamanho representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido há mais de 45 anos pela federação, que vem atuando em diversos projetos sociais e transformando a vida de várias pessoas através do esporte. É um privilégio ter esse reconhecimento e trazer este evento ao estado", celebrou.