Serra sediará etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê em agosto

Mais um evento de nível nacional está prestes a acontecer no Espírito Santo. Trata-se do Campeonato Brasileiro de Karatê, que será sediado no município da Serra. O torneio, que começa na próxima quinta-feira (10) e vai até domingo (13), acontecerá na Arena Jacaraípe, com acesso gratuito para quem quiser acompanhar as disputas, que começam às 8h da manhã até às 20h (no dia 10 o encerramento será às 14h).
São mais de 3 mil inscrições de cerca de 1.500 atletas de todo o Brasil, divididos em 8 categorias: sub-8, 10, 12, 14 e 21, Cadete, Junior e Sênior, nas modalidades kata e kumite. Desses 1500 atletas, 160 são do Espírito Santo, entre eles Nicole Motta, numero 1 do ranking nacional, e Bruno Conde, numero 2 no ranking.
Diego Stefany, um dos organizadores do evento, afirmou que é um privilégio receber uma competição deste calibre no Espírito Santo. "Fazer um evento deste tamanho representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido há mais de 45 anos pela federação, que vem atuando em diversos projetos sociais e transformando a vida de várias pessoas através do esporte. É um privilégio ter esse reconhecimento e trazer este evento ao estado", celebrou.
A etapa de Jacaraípe será uma classificatória, onde os campeões garantem vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro da modalidade, que tem previsão para ocorrer em novembro. Esta será a quarta vez que o estado recebe uma etapa da competição; as outras vezes foram em 2015, 2017 e 2018, no Tancredão, Vitória. No entanto, será a primeira vez que a Serra irá sediar o torneio, que tem captado recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).