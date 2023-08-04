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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 05 e 06/08

Fim de semana será marcado com disputas de beach soccer, estadual de canoa havaiana, capixabas na Série D do Brasileirão e muito mais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 ago 2023 às 17:40

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 17:40

Sábado (05)

  • Campeonato Estadual de Va'a / Canoa Havaiana - 3ª etapa

    Local: Curva da Jurema, Vitória
    Horário: 7h
    Mais informações: @fevaaes

  • Campeonato Tríplice Coroa de Surfe - 2ª etapa

    Local:     Praia de Povoação, Linhares
    Horário: 7h
    Mais informações: @fesurf

  • Campeonato Estadual de Beach Soccer - Semifinais

    Local:     Praia da Costa, Vila Velha
    Horário: 8h
    Mais informações: @beachsoccercapixaba

    Vitória x Linhares (semifinal feminina)
    Anchieta x Afonso Cláudio (semifinal feminina)
    Vila Velha x Anchieta (semifinal masculina)
    Cariacica x Piúma (semifinal masculina)

  • Campeonato Capixaba Feminino - Semifinais

    Estadual x Prosperidade
    Local: Camp Nou, Barcelona - Serra
    Horário: 15h
    Mais informações: @futebolcapixabaoficial

  • Campeonato Brasileiro Série D - 2ª fase (volta)

    Ceilândia-DF (0) x (1) Vitória
    Local: Abadião, Ceilândia - Distrito Federal
    Horário: 15h30

Domingo (06)

  • Corrida Move On Vitória

    Local:     Shopping Vitória, Enseada do Suá
    Horário: 7h
    Mais informações: @moveonesporte

  • Corrida 10 Milhas do Mármore e do Granito - 7km e 16km

    Local: Cachoeiro de Itapemirim
    Horário: 7h
    Mais informações: @10milhasdomarmoreegranito

  • Copa Espírito Santo de Basquete - Final Série Bronze

    20 do 11 x ACJAC
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 11h
    Mais informações: @fecababasquete

  • Campeonato Capixaba Feminino - Semifinais

    Guarapariense x Vila Nova
    Local: Campo do Aliança, Aeroporto - Guarapari
    Horário: 15h
    Mais informações: @futebolcapixabaoficial

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