Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 05 e 06/08

Sábado (05)
- Campeonato Estadual de Va'a / Canoa Havaiana - 3ª etapa
Local: Curva da Jurema, Vitória
Horário: 7h
Mais informações: @fevaaes
- Campeonato Tríplice Coroa de Surfe - 2ª etapa
Local: Praia de Povoação, Linhares
Horário: 7h
Mais informações: @fesurf
- Campeonato Estadual de Beach Soccer - Semifinais
Local: Praia da Costa, Vila Velha
Horário: 8h
Mais informações: @beachsoccercapixaba
Vitória x Linhares (semifinal feminina)
Anchieta x Afonso Cláudio (semifinal feminina)
Vila Velha x Anchieta (semifinal masculina)
Cariacica x Piúma (semifinal masculina)
- Campeonato Capixaba Feminino - Semifinais
Estadual x Prosperidade
Local: Camp Nou, Barcelona - Serra
Horário: 15h
Mais informações: @futebolcapixabaoficial
- Campeonato Brasileiro Série D - 2ª fase (volta)
Ceilândia-DF (0) x (1) Vitória
Local: Abadião, Ceilândia - Distrito Federal
Horário: 15h30
Domingo (06)
- Corrida Move On Vitória
Local: Shopping Vitória, Enseada do Suá
Horário: 7h
Mais informações: @moveonesporte
- Corrida 10 Milhas do Mármore e do Granito - 7km e 16km
Local: Cachoeiro de Itapemirim
Horário: 7h
Mais informações: @10milhasdomarmoreegranito
- Copa Espírito Santo de Basquete - Final Série Bronze
20 do 11 x ACJAC
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 11h
Mais informações: @fecababasquete
- Campeonato Capixaba Feminino - Semifinais
Guarapariense x Vila Nova
Local: Campo do Aliança, Aeroporto - Guarapari
Horário: 15h
Mais informações: @futebolcapixabaoficial