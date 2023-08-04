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Disputas acirradas

Praia da Costa recebe semifinais do Estadual de Beach Soccer neste fim de semana

A partir de oito da manhã, cidade canela-verde será o palco para jogos acirrados, tanto no naipe masculino quanto no feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 15:50

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 15:50

Linhares e Vitória vão reeditar disputa de 2022 no naipe feminino
Linhares e Vitória vão reeditar disputa de 2022 no naipe feminino Crédito: Laila Pecorari
O fim de semana será marcado por disputas acirradas nas areias do Espírito Santo. Neste sábado (5), a partir de 8h da manhã, a Praia da Costa, em Vila Velha, recebe as semifinais da 23ª edição do Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer, tanto no naipe masculino, quanto no feminino, e o domingo (6) será marcado pelas finais da categoria master.
Entre as mulheres, a primeira semifinal será uma reedição da final de 2022. Vitória enfrenta Linhares, e diferente do último ano, chega como favorita para o duelo, já que conta com a base da equipe do São Pedro BS, atual campeão da América, e terceiro colocado no Circuito Brasil de Beach Soccer.
Na outra chave, Anchieta e Afonso Cláudio tentam chegar pela primeira vez à final do Estadual. As anchietenses, que ficaram na terceira colocação na última edição, tentam chegar à final de 2023 contando a chegada da sua principal jogadora, Jéssica Mendonça, após disputar o Circuito Brasil pelo Vasco, conquistando a quarta colocação, e a disputa do italiano pelo Terracina.
Já a Seleção de Afonso Cláudio mantém a base que chegou à semifinal em 2021, e conta com Sabrina, vice-artilheira da competição com 5 gols e com a experiência de Ariane, sua capitã.
Entre os homens, Vila Velha e Anchieta prometem um jogo equilibrado, que contém um grande histórico: até aqui são cinco finais no Estadual.
Na outra chave, Cariacica e Piúma fazem o outro duelo em busca da vaga. A seleção de Cariacica tem ao seu lado a experiência, com Maguinho e Dila. Já ao lado de Piúma, a equipe conta com a juventude aliada a criação na beira da praia, com o destaque para Paulo Vinicius e João Guilherme para equipe do Sul.

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