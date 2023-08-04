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Próximos passos

Após hexa no Campeonato Brasileiro, Késsia Tristão mira Enduro da Independência

Capixaba faturou o campeonato nacional após conquistar a maioria das etapas da temporada, e agora volta o foco para o circuito do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 11:22

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 11:22

Késsia Tristão é um dos principais nomes do esporte capixaba
Késsia Tristão é um dos principais nomes do esporte capixaba Crédito: Livia Batistine
Após a conquista do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2023, a capixaba Késsia Tristão, agora hexacampeã da modalidade, volta sua preparação para a disputa do Campeonato Capixaba e para o Enduro da Independência.
Na última etapa do brasileiro, Késsia enfrentou um percurso de, aproximadamente, 400 quilômetros de trilha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e manteve o alto desempenho apresentado nas outras etapas da temporada.
“A prova em Minas é a mais disputada e com o maior grid da categoria feminina. Ela exige bastante do piloto e da moto [...] Os 400 km foram percorridos em 16 horas de prova, divididas em dois dias. É importante cuidar da alimentação e preservar a moto e os equipamentos para concluir a disputa”, explica Késsia.
De acordo com a capixaba, a prova em Minas exigiu muito esforço físico e mental, mas o preparo antes da disputa garantiu o bom resultado.
“As provas são longas, desgastantes e exigentes. Foram muitos treinos na moto, na academia e na bicicleta. Eu também corro o campeonato capixaba em uma categoria masculina, que me ajuda a treinar e melhorar o desempenho para as provas nacionais”, frisa a piloto.
“O Brasileiro teve provas na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, com terrenos e desafios diferentes. Estou muito feliz em conquistar mais um título brasileiro e levar a bandeira do Espírito Santo ao lugar mais alto do pódio”, complementou Késsia.

Próximos passos

Késsia Tristão com troféu do Polenta Off Road, prova capixaba de esportes radicais
Késsia Tristão com troféu do Polenta Off Road, prova capixaba de esportes radicais Crédito: Livia Batistine
Apesar do encerramento do Campeonato Brasileiro, o foco e a preparação de Késsia não param por aqui.
“Ainda tenho uma grande prova de referência nacional que é o Enduro da Independência, que ocorrerá de 06 a 09 de setembro. São 4 dias de competição largando de Paraty - RJ e chegando em Ouro Branco - MG. Além disso, ainda tem mais duas etapas do Campeonato Capixaba”, explica.
No circuito estadual, a próxima prova acontece no dia 20/08, em Linhares, no Norte do Estado, e a etapa final, com a premiação dos campeões da temporada, será realizada em Jaguaré, no dia 15/10.

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