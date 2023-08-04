Após hexa no Campeonato Brasileiro, Késsia Tristão mira Enduro da Independência

Késsia Tristão é um dos principais nomes do esporte capixaba Crédito: Livia Batistine

Após a conquista do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2023, a capixaba Késsia Tristão, agora hexacampeã da modalidade, volta sua preparação para a disputa do Campeonato Capixaba e para o Enduro da Independência.

Na última etapa do brasileiro, Késsia enfrentou um percurso de, aproximadamente, 400 quilômetros de trilha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais , e manteve o alto desempenho apresentado nas outras etapas da temporada.

“A prova em Minas é a mais disputada e com o maior grid da categoria feminina. Ela exige bastante do piloto e da moto [...] Os 400 km foram percorridos em 16 horas de prova, divididas em dois dias. É importante cuidar da alimentação e preservar a moto e os equipamentos para concluir a disputa”, explica Késsia.

De acordo com a capixaba, a prova em Minas exigiu muito esforço físico e mental, mas o preparo antes da disputa garantiu o bom resultado.

“As provas são longas, desgastantes e exigentes. Foram muitos treinos na moto, na academia e na bicicleta. Eu também corro o campeonato capixaba em uma categoria masculina, que me ajuda a treinar e melhorar o desempenho para as provas nacionais”, frisa a piloto.

“O Brasileiro teve provas na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, com terrenos e desafios diferentes. Estou muito feliz em conquistar mais um título brasileiro e levar a bandeira do Espírito Santo ao lugar mais alto do pódio”, complementou Késsia.

Próximos passos

Késsia Tristão com troféu do Polenta Off Road, prova capixaba de esportes radicais Crédito: Livia Batistine

Apesar do encerramento do Campeonato Brasileiro, o foco e a preparação de Késsia não param por aqui.

“Ainda tenho uma grande prova de referência nacional que é o Enduro da Independência, que ocorrerá de 06 a 09 de setembro. São 4 dias de competição largando de Paraty - RJ e chegando em Ouro Branco - MG. Além disso, ainda tem mais duas etapas do Campeonato Capixaba”, explica.