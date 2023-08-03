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Após 10 anos fora, Cetaf encerra participação na LDB com saldo positivo

Equipe capixaba retornou para as competições nacionais com o objetivo de dar rodagem para um elenco jovem e mira o retorno nas próximas edições
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 ago 2023 às 19:19

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 19:19

Cetaf encerra participação na LDB 2023 com 3 vitórias e duelos parelhos contra gigantes do basquete brasileiro
Cetaf encerra participação na LDB 2023 com 3 vitórias e duelos parelhos contra gigantes do basquete brasileiro Crédito: Vinicius Molz Schubert
Após 10 anos, o Espírito Santo voltou a ser representado em uma competição nacional de basquete. O Instituto Viva Vida/Cetaf encerrou a sua participação na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em Caxias do Sul, na última quarta-feira (26), e tem muitos motivos para comemorar.
A equipe capixaba foi a mais jovem da competição com apenas 3 jogadores de fora do estado, e um elenco basicamente sub-19. No entanto, o IVV/Cetaf conseguiu disputar de igual para igual com grandes forças do basquete brasileiro. Em números foram 11 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas, com um aproveitamento de 27,3% (igual a times como São Paulo e Botafogo), campanha que rendeu a 10° posição do Grupo A para os capixabas.
As 3 vitórias foram contra o União Corinthians-RS (67x58), Joinville-SC (64x58) e Rio Claro-SP (70x65). Além disso, fizeram jogos duros contra Pato Basquete-PR, São Paulo e Vasco, perdendo por uma diferença pequena de pontos.
Para o treinador do IVV/Cetaf, João Victor Freitas, o objetivo do clube foi conquistado na competição. “Queríamos dar rodagem e bagagem para os nossos atletas mais novos. Fomos para a competição com 3 atletas de fora e os outros todos daqui do Estado. Inclusive 3 dias após chegarmos da última etapa da LDB, conseguimos nos sagrar campeões do adulto da Copa Espírito Santo de Basquete, com a mesma equipe”, celebrou.
A LDB 2023 marcou o retorno do basquete capixaba ao cenário nacional. O planejamento da diretoria do clube é permanecer na disputa pelos próximos anos. “Temos planos de permanecer na competição, trazer de volta pro calendário, pois nosso objetivo era retornar à competição, levar uma equipe jovem para preparar uma equipe capixaba que estivesse presente nas próximas edições”, disse Felipe Azevedo, ex-atleta profissional e coordenador geral do Instituto Viva Vida/Cetaf.

Participação do Cetaf na LDB 2023

  • 1° rodada
  • Caxias do Sul 74 x 40 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 2° rodada
  • Instituto Viva Vida/Cetaf 47 x 74 Coritiba Monsters
  • 3° rodada
  • Pato Basquete 78 x 70 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 4° rodada
  • União Corinthians 57 x 68 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 5° rodada
  • Instituto Viva Vida/Cetaf 64 x 58 Joinville
  • 6° rodada
  • São Paulo 56 x 51 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 7° rodada
  • Instituto Viva Vida/Cetaf 35 x 85 Paulistano
  • 8° rodada
  • Vasco da Gama 59 x 49 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 9° rodada
  • Instituto Viva Vida/Cetaf 70 x 65 Rio Claro
  • 10° rodada
  • Franca 64 x 27 Instituto Viva Vida/Cetaf
  • 11° rodada
  • Instituto Viva Vida/Cetaf 41 x 67 Corinthians

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