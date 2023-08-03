Após 10 anos fora, Cetaf encerra participação na LDB com saldo positivo

Cetaf encerra participação na LDB 2023 com 3 vitórias e duelos parelhos contra gigantes do basquete brasileiro Crédito: Vinicius Molz Schubert

A equipe capixaba foi a mais jovem da competição com apenas 3 jogadores de fora do estado, e um elenco basicamente sub-19. No entanto, o IVV/Cetaf conseguiu disputar de igual para igual com grandes forças do basquete brasileiro. Em números foram 11 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas, com um aproveitamento de 27,3% (igual a times como São Paulo e Botafogo), campanha que rendeu a 10° posição do Grupo A para os capixabas.

As 3 vitórias foram contra o União Corinthians-RS (67x58), Joinville-SC (64x58) e Rio Claro-SP (70x65). Além disso, fizeram jogos duros contra Pato Basquete-PR, São Paulo e Vasco, perdendo por uma diferença pequena de pontos.

Para o treinador do IVV/Cetaf, João Victor Freitas, o objetivo do clube foi conquistado na competição. “Queríamos dar rodagem e bagagem para os nossos atletas mais novos. Fomos para a competição com 3 atletas de fora e os outros todos daqui do Estado. Inclusive 3 dias após chegarmos da última etapa da LDB, conseguimos nos sagrar campeões do adulto da Copa Espírito Santo de Basquete, com a mesma equipe”, celebrou.

A LDB 2023 marcou o retorno do basquete capixaba ao cenário nacional. O planejamento da diretoria do clube é permanecer na disputa pelos próximos anos. “Temos planos de permanecer na competição, trazer de volta pro calendário, pois nosso objetivo era retornar à competição, levar uma equipe jovem para preparar uma equipe capixaba que estivesse presente nas próximas edições”, disse Felipe Azevedo, ex-atleta profissional e coordenador geral do Instituto Viva Vida/Cetaf.

Participação do Cetaf na LDB 2023

1° rodada

Caxias do Sul 74 x 40 Instituto Viva Vida/Cetaf

2° rodada

Instituto Viva Vida/Cetaf 47 x 74 Coritiba Monsters



3° rodada

Pato Basquete 78 x 70 Instituto Viva Vida/Cetaf

4° rodada

União Corinthians 57 x 68 Instituto Viva Vida/Cetaf

5° rodada



Instituto Viva Vida/Cetaf 64 x 58 Joinville



6° rodada

São Paulo 56 x 51 Instituto Viva Vida/Cetaf

7° rodada

Instituto Viva Vida/Cetaf 35 x 85 Paulistano



8° rodada

Vasco da Gama 59 x 49 Instituto Viva Vida/Cetaf

9° rodada

Instituto Viva Vida/Cetaf 70 x 65 Rio Claro



10° rodada

Franca 64 x 27 Instituto Viva Vida/Cetaf