Após 10 anos fora, Cetaf encerra participação na LDB com saldo positivo

Após 10 anos, o Espírito Santo voltou a ser representado em uma competição nacional de basquete. O Instituto Viva Vida/Cetaf encerrou a sua participação na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em Caxias do Sul, na última quarta-feira (26), e tem muitos motivos para comemorar.
A equipe capixaba foi a mais jovem da competição com apenas 3 jogadores de fora do estado, e um elenco basicamente sub-19. No entanto, o IVV/Cetaf conseguiu disputar de igual para igual com grandes forças do basquete brasileiro. Em números foram 11 jogos, 3 vitórias e 8 derrotas, com um aproveitamento de 27,3% (igual a times como São Paulo e Botafogo), campanha que rendeu a 10° posição do Grupo A para os capixabas.
As 3 vitórias foram contra o União Corinthians-RS (67x58), Joinville-SC (64x58) e Rio Claro-SP (70x65). Além disso, fizeram jogos duros contra Pato Basquete-PR, São Paulo e Vasco, perdendo por uma diferença pequena de pontos.
Para o treinador do IVV/Cetaf, João Victor Freitas, o objetivo do clube foi conquistado na competição. “Queríamos dar rodagem e bagagem para os nossos atletas mais novos. Fomos para a competição com 3 atletas de fora e os outros todos daqui do Estado. Inclusive 3 dias após chegarmos da última etapa da LDB, conseguimos nos sagrar campeões do adulto da Copa Espírito Santo de Basquete, com a mesma equipe”, celebrou.
A LDB 2023 marcou o retorno do basquete capixaba ao cenário nacional. O planejamento da diretoria do clube é permanecer na disputa pelos próximos anos. “Temos planos de permanecer na competição, trazer de volta pro calendário, pois nosso objetivo era retornar à competição, levar uma equipe jovem para preparar uma equipe capixaba que estivesse presente nas próximas edições”, disse Felipe Azevedo, ex-atleta profissional e coordenador geral do Instituto Viva Vida/Cetaf.
Participação do Cetaf na LDB 2023
- 1° rodada
- Caxias do Sul 74 x 40 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 2° rodada
- Instituto Viva Vida/Cetaf 47 x 74 Coritiba Monsters
- 3° rodada
- Pato Basquete 78 x 70 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 4° rodada
- União Corinthians 57 x 68 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 5° rodada
- Instituto Viva Vida/Cetaf 64 x 58 Joinville
- 6° rodada
- São Paulo 56 x 51 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 7° rodada
- Instituto Viva Vida/Cetaf 35 x 85 Paulistano
- 8° rodada
- Vasco da Gama 59 x 49 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 9° rodada
- Instituto Viva Vida/Cetaf 70 x 65 Rio Claro
- 10° rodada
- Franca 64 x 27 Instituto Viva Vida/Cetaf
- 11° rodada
- Instituto Viva Vida/Cetaf 41 x 67 Corinthians