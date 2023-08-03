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Em preparação para o Mundial

Seleção de basquete sofre cortes, mas capixaba Didi Louzada permanece no elenco

Ala-armador de 24 anos vive a expectativa da disputa do Mundial em Jacarta, na Indonésia, que acontece entre o fim de agosto e início de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 13:00

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 13:00

Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias e da AmeriCup
Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira em 2022 Crédito: Reprodução / Twitter @AmeriCup
Em preparação para a Copa do Mundo de Basquete, o técnico da seleção brasileira, Gustavo di Conti, anunciou, na tarde desta quarta-feira (02), os primeiros cortes no grupo que treina na Quadra do Sírio, em São Paulo.
O ala-armador Reynan e o pivô Márcio deixam o grupo, e entre os atletas que permanecem no elenco, está o capixaba Didi Louzada. O ala cachoeirense, de 24 anos, continua com a seleção até a próxima segunda-feira (7), quando mais dois atletas serão dispensados, e a lista final com 12 atletas será fechada para o Mundial, que acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro, em Jacarta, na Indonésia.
Antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira de basquete viaja para a Austrália, onde joga entre 14 a 17 de agosto, no Boomers x World, em Melbourne, diante de Austrália, Sudão do Sul e Venezuela. Depois, nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia pela Solidarity Cup, em Shenzhen, na China.
Após as partidas amistosas, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto, e estreia no Mundial no dia 26, contra a equipe do Irã. Na disputa do Grupo G, além dos iranianos, os brasileiros enfrentam Espanha, no dia 28, e Costa do Marfim, no dia 30, encerrando a fase de grupos.
Caso o Brasil se classifique, jogará novamente na segunda fase nos dias 1 e 3 de setembro. Se não avançar, também estará em ação nestes dias pelo processo de 17º a 32º. Pelo formato de disputa, o Brasil joga em seu grupo na primeira fase, completando três partidas.
Os dois melhores times avançam para a segunda fase, carregando os resultados obtidos na fase inicial e cruzando com o Grupo H, de Canadá, França, Letônia e Líbano. Nesta etapa, a Seleção faz mais dois jogos, apenas contra os times que ainda não enfrentou. Ao final da segunda fase, dois times vão às quartas de final.
Para garantir uma vaga em Paris 2024 pela Copa do Mundo, o Brasil precisa ter ao menos a segunda melhor campanha das Américas no torneio. Além do país, jogam a competição pelo continente: EUA, Canada, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela.

Elenco atual

  • ARMADORES
    Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
    Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB
    Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

  • ALAS/ARMADORES
    George de Paula - SESI Franca
    Vitor Benite - Gran Canaria-ESP

  • ALAS
    Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA
    Leonardo Meindl - Tokyo-JPN
    Didi Louzada - Flamengo

  • ALAS/PIVÔS
    Gabriel Jaú - Flamengo
    Lucas Dias - SESI Franca
    Bruno Caboclo - Venezia-ITA
    Tim Soares - Nagoya-JPN

  • PIVÔS
    Felipe dos Anjos - Andorra-ESP
    Cristiano Felício - Granada-ESP

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