Vitória recebe etapa decisiva do Estadual de Canoa Havaiana no fim de semana

Disputa no ES é organizada pela FEVAAES Crédito: Confederação Brasileira de Va'a/Divulgação

No próximo sábado (5), a Curva da Jurema , em Vitória , recebe a terceira e última etapa do Campeonato Estadual de VA’A, esporte popularmente conhecido como canoa havaiana.

De acordo com a organização do evento, as provas começam às 7 horas e vão até o fim do dia, com as premiações. A concentração das equipes se dará na praia e o evento é aberto ao público que quiser assistir às provas e prestigiar os competidores.

“O número de atletas participantes é crescente a cada edição. Isso é reflexo do crescimento do esporte em nosso Estado e na regularidade das provas organizadas pela federação, que vem se esforçando para promover o Va’a como esporte de alto rendimento, mas, também, como uma alternativa de prática de exercício e contato com a natureza”, explica Jefferson Cabral, presidente da Federação de Va’a do Espírito Santo (FEVAAES).

A prova seguirá as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Va’a (CBVAA) e pela International Va'a Federation (IVF).

Percurso

Com largada na Curva da Jurema, os competidores vão passar também pela Baía de Camburi. As largadas e concentração das equipes será na Curva, na região dos quiosques.