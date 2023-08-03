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Decisão

Vitória recebe etapa decisiva do Estadual de Canoa Havaiana no fim de semana

Na terceira e última etapa da competição, que acontece na Curva da Jurema, serão conhecidos os campeões gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 16:56

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 16:56

Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana acontece neste sábado (20) na Curva da Jurema
Disputa no ES é organizada pela FEVAAES Crédito: Confederação Brasileira de Va'a/Divulgação
No próximo sábado (5), a Curva da Jurema, em Vitória, recebe a terceira e última etapa do Campeonato Estadual de VA’A, esporte popularmente conhecido como canoa havaiana.
De acordo com a organização do evento, as provas começam às 7 horas e vão até o fim do dia, com as premiações. A concentração das equipes se dará na praia e o evento é aberto ao público que quiser assistir às provas e prestigiar os competidores.
“O número de atletas participantes é crescente a cada edição. Isso é reflexo do crescimento do esporte em nosso Estado e na regularidade das provas organizadas pela federação, que vem se esforçando para promover o Va’a como esporte de alto rendimento, mas, também, como uma alternativa de prática de exercício e contato com a natureza”, explica Jefferson Cabral, presidente da Federação de Va’a do Espírito Santo (FEVAAES).
A prova seguirá as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Va’a (CBVAA) e pela International Va'a Federation (IVF).

Percurso

Com largada na Curva da Jurema, os competidores vão passar também pela Baía de Camburi. As largadas e concentração das equipes será na Curva, na região dos quiosques.
Os atletas estarão competindo em seis modalidades, separados por categorias de idade e gênero, sendo este último incluindo equipes mistas, com provas individuais e por equipe.

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