Capixaba brilha na seleção de beach soccer em busca de título sul-americano

João Mendes vive fase de ouro com a camisa da seleção brasileira Crédito: @nbphotopress

Na grande safra de atletas capixabas representando o Espírito Santo com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, o mais novo convocado é João Victor Mendes, de 19 anos.

Nascido e criado no bairro de Santo Antônio, em Vitória , o capixaba ganhou sua primeira oportunidade com a seleção para a disputa do Sul-Americado de Beach Soccer sub-20, promovido pela Conmebol, e disputado em Iquique, no Chile.

Atleta do União Jucu, equipe de Viana , João tem boas expectativas com a nova chance no esporte. “Acredito que vamos sair vitoriosos desse campeonato. Não tem coisa melhor do que ser campeão. Minha mente está tranquila, pois confio nos meus companheiros de seleção”, afirma o atleta.

Na estreia no Chile, o Brasil goleou a Colômbia por 10 a 1, e na segunda partida venceu o Peru por 9 a 3. No elenco que está no país vizinho, o capixaba Breno Xavier também compõe a equipe e é um dos artilheiros da competição.

Trajetória no esporte

João deu seus primeiros passos no esporte aos 4 anos, na escolinha do ex-jogador Duda Brasil, localizada em Santo Antônio. Incentivado pelo treinador Miguel Carneiro, conhecido como ‘Brasília’, o atleta foi para a equipe do Santa Rita, deixando as areias e indo para os gramados.

“Fiquei nessa equipe por um bom tempo, mas fiquei sabendo de uma peneira que iria acontecer no Rio Branco sub-17 (futebol de campo) e fui com alguns amigos de escola. Eu e mais dois colegas passamos e disputamos o Estadual sub-17. Mesmo perdendo nas quartas de final, fiquei sabendo que ganharia uma oportunidade na equipe profissional”, lembra o jogador.

Após o ano de 2022 já profissional nos gramados, João chamou a atenção do treinador Carlos Henrique, da equipe de Viana, decidiu retornar para as quadras de areia e conquistou o Estadual Metropolitano de Beach Soccer sub-20, com direito a dois gols na grande final.

“Fui eleito o melhor jogador do campeonato, logo após isso o treinador da seleção brasileira me mandou mensagem me parabenizando e falando sobre a possível convocação. Fiquei feliz, mas não criei muita expectativa porque não era muito certo. Falei com meus familiares e eles nem acreditaram muito, só acreditaram mesmo quando soltaram a lista da convocação no Instagram da Confederação Brasileira de Beach Soccer”, explica o atleta.

Após o último campeonato com a camisa do União Jucu, João diz que passou a levar o esporte como profissão, como a sua maior meta de vida. “Quero continuar no esporte, fazendo o que eu mais gosto. Fiquei muito feliz com a convocação, pois a seleção não é apenas um clube, é algo mais importante ainda. É muito gratificante viver o meu sonho”, finaliza o atleta.