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Representando o ES, nadadoras são medalhistas no Mundial Paralímpico

Mariana Gesteira e Patrícia Pereira fizeram parte da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica que fechou o torneio com um resultado histórico, com 46 pódios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2023 às 20:01

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 20:01

Mariana Gesteira e Patrícia Pereira fizeram bonito no Mundial de Natação Paralímpica
Mariana Gesteira e Patrícia Pereira fizeram bonito no Mundial de Natação Paralímpica Crédito: Divulgação
Espírito Santo foi muito bem representado no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica. As nadadoras Mariana Gesteira e Patrícia Pereira representaram o estado, junto a outros atletas da Seleção Brasileira, e conquistaram oito medalhas na competição que aconteceu em Manchester, na Inglaterra, dos dias 31 de julho a 6 de agosto.
Além das medalhas, Mariana se sagrou bicampeã mundial nos 50 metros livre, com um tempo recorde de 27s70. Ela é nadadora do Clube Álvares Cabral e disputou na classe S9, conquistando ouro nos 50m livre, prata nos 100m livre e ganhou três bronzes nos 100m costas, revezamento misto 4x100m medley e revezamento misto 4x100m livre.
A nadadora publicou um vídeo em suas redes sociais, exaltando o resultado na competição. “Foi o melhor tempo da vida e recorde de campeonato. A gente tinha como meta, e era uma meta muito difícil, nadar na casa dos 27s7 esse ano. É bom ter um nível competitivo alto, que a gente se supera cada vez mais. Eu não poderia terminar esse campeonato mais feliz”, destacou.
A capixaba Patrícia Pereira também representou bem o país e o estado. Ela conquistou duas medalhas de prata nos 50m livre e no revezamento misto 4x50m livre e um bronze nos 150m medley SM4. Além disso, ela ficou em quarto lugar nos 50m peito SB3.

Participação do Brasil

A Seleção Brasileira de Natação Paralímpica fechou o torneio com um resultado histórico. Foram 46 medalhas ao todo (16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes), que deixaram o Brasil na quarta colocação geral. A líder do quadro de medalhas foi a Itália (26 ouros, 15 pratas e 11 bronzes), seguida por Ucrânia (20 ouros, 13 patas e 22 bronzes).
Essa foi a terceira melhor participação brasileira na competição em quantidade de medalhas de ouro. Anteriormente, a Seleção conquistou resultados superiores em 2017, na Ilha da Madeira, Portugal, e ano passado, na Cidade do México. Em números totais de medalhas, a participação em Manchester só perde para a competição realizada na capital mexicana.

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