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Tá no sangue

Tá no sangue! Breno Xavier brilha no futebol de areia por clube espanhol

Com apenas 18 anos, sobrinho de Bruno Xavier já conquistou o título de campeão Brasileiro de Beach Soccer e hoje coleciona taças na Europa
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 jul 2022 às 10:33

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 10:33

Breno Xavier com os títulos de melhor jogador e artilheiro da competição espanhola
Breno Xavier com os títulos de melhor jogador e artilheiro em competição espanhola Crédito: Acervo Pessoal
Breno Xavier deu os primeiros passos no esporte aos 9 anos, graças a um projeto de beach soccer na Praia de Carapebus, na Serra. O jovem é sobrinho de Bruno Xavier, um dos maiores nomes do futebol de areia mundial. O garoto seguiu os passos do tio na modalidade e hoje herda o sobrenome e a habilidade do capitão da Seleção Brasileira.
“Sempre acompanhei ele, me inspirava nele. Até quando ia cortar cabelo eu levava uma foto dele e pedia o corte igual! Tudo que envolvia areia eu pensava nele e queria ser igual, ele é minha maior inspiração”, conta o jovem atleta.
Em 2020, Breno foi aprovado em uma avaliação do Anchieta Beach Soccer e na sequência começou a se dedicar mais aos treinos. No ano seguinte, já erguia a taça de campeão brasileiro de beach soccer.. Após se destacar no clube anchietense, o atleta capixaba despertou interesse do Melistar, clube espanhol da cidade de Melila.
Atuando como ala do Melistar desde maio de 2022, Breno se destaca nas competições disputadas e cada vez mais conquista títulos individuais e com a equipe. O jogador conta que almeja viver do futebol de areia e quer chegar na Seleção Brasileira. “Quero viajar o mundo através do beach soccer, por onde eu passar quero deixar as portas abertas para que outros brasileiros como eu, possam passar também”, disse o artilheiro capixaba.
O jogador conquistou o título de Campeão Brasileiro com a equipe capixaba de Anchieta
Breno conquistou o título de Campeão Brasileiro com a equipe capixaba de Anchieta Crédito: Acervo Pessoal
Recentemente, o jogador foi campeão da Liga Espanhola de Seleções Territoriais, na categoria sub-19. Além do título com a equipe, o capixaba garantiu dois prêmios individuais: levantou o troféu de melhor jogador da competição e também o de artilheiro do torneio, com 7 tentos marcados.
O camisa 10 da equipe espanhola conta que apesar dos grandes títulos recentes e da visibilidade no esporte, ainda não tem nenhum patrocínio. Mas não desanima. “Creio que isso [patrocínio] é consequência do trabalho. Sou novo, tenho que seguir trabalhando e aos poucos vou conquistando as coisas”, contou.
Mesmo com grandes planos no futebol de areia, o jogador também pensa em cursar faculdade de fisioterapia ou de educação física. “Minha meta de vida sem dúvidas é viver do esporte. Quero comprar minha casa, meu carro e ter minha família. Quero ser uma referência, inspirar crianças e ter projetos de beach soccer”, finalizou o capixaba.

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