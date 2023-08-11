Novo PAC: confira a lista por cidade de todos os investimentos no ES

O Espírito Santo está contemplado em sete eixos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), lançado nesta sexta-feira (11) pelo governo federal. No Estado, o programa vai investir R$ 65,9 bilhões em obras, projetos e estudos.
No conjunto de obras anunciadas, estão algumas das mais importantes para o Espírito Santo, como a concessão/duplicação da BR-262; a construção do contorno de Serra Mestre Álvaro - BR-101/ES; a barragem Rio Jucu; o novo Hospital Geral de Cariacica e moradias do Minha Casa Minha Vida.
A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o governo federal lançará ainda editais, que somam R$136 bilhões, para a seleção de outros projetos prioritários de Estados e municípios nas seguintes áreas Cidades, Saúde, Educação, Cultura e Esporte.
Confira abaixo a lista por cidade de todos os investimentos: