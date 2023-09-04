Pedágio da BR 101 pode aumentar com novo contrato com a Eco101

O pedágio cobrado nas sete praças da BR 101, no Espírito Santo, deverá sofrer um reajuste a partir das mudanças que serão feitas no contrato com a empresa que administra a via, a Eco101. Atualmente, está sendo cobrado um valor referente apenas à manutenção da via, tarifa que foi reduzida no último dia (31), com desconto médio de 6,69%.
A informação é de Viviane Esse, secretária nacional de Transportes Rodoviários, do Ministério dos Transportes, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo ela, com a mudança no contrato, serão incluídos, na tarifa, valores destinados às obras a serem executadas pela concessionária.
Ela explicou que o pedágio será “mais caro do que uma tarifa de manutenção do pavimento”. “Mas a diferença é pequena. Estamos tomando cuidado para que não tenha aumento significativo, vai ficar muito perto, muito próximo”, disse, ao se referir ao valor atual. Acrescentou que as obras que serão executadas são importantes para o usuário e para a competitividade comercial do Estado e país.
De acordo com a secretária nacional, a tarifa seria mais cara se a opção do governo federal fosse por fazer uma relicitação do contrato, mas a opção é de “otimização do contrato”, com uma repactuação da concessão devolvida pela Eco101 em julho de 2022. Segundo Viviane, a nova proposta deve ser encaminhada para o Tribunal de Contas da União (TCU) nos próximos dias, que tem até 90 dias para fazer a análise.