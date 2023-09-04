Pedágio da BR 101 pode aumentar com novo contrato com a Eco101

A informação é de Viviane Esse, secretária nacional de Transportes Rodoviários, do Ministério dos Transportes, em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo ela, com a mudança no contrato, serão incluídos, na tarifa, valores destinados às obras a serem executadas pela concessionária.

Ela explicou que o pedágio será “mais caro do que uma tarifa de manutenção do pavimento”. “Mas a diferença é pequena. Estamos tomando cuidado para que não tenha aumento significativo, vai ficar muito perto, muito próximo”, disse, ao se referir ao valor atual. Acrescentou que as obras que serão executadas são importantes para o usuário e para a competitividade comercial do Estado e país.