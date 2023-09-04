BR 101: veja as obras que a Eco101 precisa concluir até novo contrato

A Concessionária Eco101 assinou, na quarta-feira (30/08), junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Termo Aditivo, que prevê as condições contratuais de transição até a nova licitação da BR-101/ES/BA. A medida é prevista no processo de devolução amigável, iniciado em julho de 2022, amparado na lei 13.448/2017, regulamentada pelo decreto 9.957/2019.

O Termo Aditivo, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (31/08) e comentado em Fato Relevante divulgado pelo Grupo EcoRodovias, na quarta-feira (30/08), não terá efeitos imediatos. Foi prevista a suspensão de seus efeitos pelo período de até 180 dias.

Neste período o Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério dos Transportes pelo Portaria MT nº 372/2023, de 28 de abril de 2023, poderá evoluir nas análises acerca da viabilidade de solução consensual para a continuidade do Contrato de Concessão. Em busca da solução que melhor atenda ao interesse público, a Eco101 está trabalhando com o governo e os órgãos de controle para explorar todas as alternativas.

SERVIÇOS GARANTIDOS

Independentemente dos processos em curso, a Eco101 continua operando a rodovia e prestando todos os serviços de atendimento aos usuários, incluindo socorro médico e mecânico, veículos de inspeção de tráfego, caminhões para captura de animais e caminhões-pipa para combate a incêndios, além do monitoramento por câmeras para garantir o fluxo do tráfego e celeridade aos atendimentos em ocorrências na via.

Vale destacar que também estão sendo mantidas as obras em andamento e os investimentos necessários para a manutenção da via, sempre com o mesmo padrão de qualidade previsto no contrato de concessão

