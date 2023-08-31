Praça de pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros (Arquivo)

Com o desconto, a tarifa para um carro de passeio na praça de pedágio da Serra, por exemplo, passará de R$ 4,50 para R$ 4,20.

O valor cobrado para percorrer todo o Estado em um carro de passeio, somando as sete praças, terá um desconto de R$ 1,90 e passará de R$ 28,30 para R$ 26,40.

Your browser does not support the audio element. Pedágio da BR-101 no ES terá novos valores a partir de sábado (2)

Conforme o documento, foi autorizada a 9ª Revisão Ordinária, 10ª Revisão Extraordinária, 11ª Revisão Extraordinária e o Reajuste Anual da Tarifa Básica de Pedágio, solicitados pela Concessionária de Rodovias S.A (Eco101), sendo que as duas primeiras foram para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro e dar continuidade aos serviços de melhorias realizadas na rodovia. Já a última foi feita para dar cumprimento ao Acórdão 1.447/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU).

Essa não é a primeira vez que o valor do pedágio na BR 101 é reduzido. A última redução ocorreu em março de 2021

Eco 101 esclarece novos valores

A Eco101 informou, em nota, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou que as tarifas de pedágio terão redução média de 6,69% nas praças de pedágio localizadas em Pedro Canário (km 1); São Mateus (km 85,8); Aracruz (km171,7); Serra (km 241,7); Guarapari (km 320,8); Itapemirim (km 398,2) e Mimoso do Sul (km 452). As tarifas serão cobradas em ambos sentidos.

Conforme a nota, os cálculos foram realizados pela ANTT, responsável por definir os valores, com base em critérios técnicos, e serão cumpridos pela Eco101, conforme deliberação da agência. "A revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais definidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão, tratando-se de uma recomposição do equilíbrio financeiro, vinculada à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)", conclui.