As tarifas do pedágio da BR 101, no trecho concedido à Eco101 entre o Espírito Santo e a Bahia, terão novos valores a partir de zero hora deste sábado, 2 de setembro. Os valores serão reduzidos para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e estão previstos na Deliberação 281, de 29 de agosto, aprovada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Com a deliberação, a tarifa básica de pedágio terá a aplicação do desconto médio de reequilíbrio contratual de 6,69%nas praças de pedágio P1, em Pedro Canário, P2, em São Mateus, P3, em Aracruz, P4, na Serra, P5, em Guarapari, P6, em Itapemirim, e P7, em Mimoso do Sul.
Com o desconto, a tarifa para um carro de passeio na praça de pedágio da Serra, por exemplo, passará de R$ 4,50 para R$ 4,20.
O valor cobrado para percorrer todo o Estado em um carro de passeio, somando as sete praças, terá um desconto de R$ 1,90 e passará de R$ 28,30 para R$ 26,40.
Pedágio da BR-101 no ES terá novos valores a partir de sábado (2)
Conforme o documento, foi autorizada a 9ª Revisão Ordinária, 10ª Revisão Extraordinária, 11ª Revisão Extraordinária e o Reajuste Anual da Tarifa Básica de Pedágio, solicitados pela Concessionária de Rodovias S.A (Eco101), sendo que as duas primeiras foram para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro e dar continuidade aos serviços de melhorias realizadas na rodovia. Já a última foi feita para dar cumprimento ao Acórdão 1.447/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU).
Essa não é a primeira vez que o valor do pedágio na BR 101 é reduzido. A última redução ocorreu em março de 2021.
Eco 101 esclarece novos valores
A Eco101 informou, em nota, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou que as tarifas de pedágio terão redução média de 6,69% nas praças de pedágio localizadas em Pedro Canário (km 1); São Mateus (km 85,8); Aracruz (km171,7); Serra (km 241,7); Guarapari (km 320,8); Itapemirim (km 398,2) e Mimoso do Sul (km 452). As tarifas serão cobradas em ambos sentidos.
Conforme a nota, os cálculos foram realizados pela ANTT, responsável por definir os valores, com base em critérios técnicos, e serão cumpridos pela Eco101, conforme deliberação da agência. "A revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais definidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão, tratando-se de uma recomposição do equilíbrio financeiro, vinculada à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)", conclui.
Correção
31/08/2023 - 9:45
Ao contrário do informado inicialmente nesta matéria, o desconto na tarifa básica do pedágio não será de 21,31%. Esse índice refere-se a apenas um indicador. A redução média, conforme esclarecimento da concessionária Eco101, será de 6,69% nas praças. O texto foi atualizado.