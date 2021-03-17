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Valores de pedágio na BR 101 serão reduzidos no ES

Em média, redução de tarifas é de 3,6% em seis praças de pedágio da rodovia ; apenas a de Mimoso do Sul permanecerá com o valor de R$ 1,90

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:45

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:45
Praça de pedágio da BR 101, na Serra
Valor do pedágio da BR 101 na Serra, por exemplo, cairá de R$ 4,10 para R$ 3,90 para automóveis Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ
Os valores cobrados em praças de pedágio na BR 101 no Espírito Santo serão reajustados a partir da 0h da próxima sexta-feira (19). Seis das setes praças terão, em média, tarifas reduzidas em 3,6%, conforme deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17).
As praças que reajustarão as tarifas cobradas são:
Pedro Canário (km 1)
➔ São Mateus (km 85,8)
➔ Aracruz (km 171,7)
➔ Serra (km 241,7)
➔ Guarapari (km 320,8)
Itapemirim (km 398,2)
O valor do pedágio em Mimoso do Sul (km 452) não vai ser alterado.

Arquivos & Anexos

Documento da ANTT - Reajuste dos pedágios da BR 101

Deliberação nº 93, de 16 de março de 2021. Nela constam os novos valores de pedágios para todos os tipos de veículos.
Tamanho do arquivo: 231kb
Baixar
Acionada pela Rádio CBN Vitória (92,5 FM),  a Eco101, concessionária que administra a via, reafirmou que os cálculos foram realizados pela ANTT e que a revisão tarifária ocorre anualmente, conforme previsão contratual, com valores e percentuais definidos por parâmetros técnicos, tratando-se de uma recomposição do equilíbrio financeiro, vinculada à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

VALOR DO PEDÁGIO PARA CARROS

Também vale para caminhonetes e furgões.
  • Pedro Canário: cai de R$ 3,40 para R$ 3,20
  • São Mateus: cai de R$ 4,50 para R$ 4,30
  • Aracruz: cai de R$ 4,20 para R$ 4,10
  • Serra: cai de R$ 4,10 para R$ 3,90
  • Guarapari: cai de R$ 4,20 para R$ 4,00
  • Itapemirim: cai de R$ 3,50 para R$ 3,40
  • Mimoso do Sul: permanece em R$ 1,90

VALOR DO PEDÁGIO PARA MOTOS

Também vale para motonetas e bicicletas.
  • Pedro Canário: cai de R$ 1,70 para R$ 1,60
  • São Mateus: cai de R$ 2,25 para R$ 2,15
  • Aracruz: cai de R$ 2,10 para R$ 2,05
  • Serra: cai de R$ 2,05 para R$ 1,95
  • Guarapari: cai de R$ 2,10 para R$ 2,00
  • Itapemirim: cai de R$ 1,75 para R$ 1,70
  • Mimoso do Sul: permanece em R$ 0,95

VALOR DO PEDÁGIO PARA CAMINHÕES

Considera os caminhões leves, de dois eixos, e também vale para ônibus.
  • Pedro Canário: cai de R$ 6,80 para R$ 6,40
  • São Mateus: cai de R$ 9,00 para R$ 8,60
  • Aracruz: cai de R$ 8,40 para R$ 8,20
  • Serra: cai de R$ 8,20 para R$ 7,80
  • Guarapari: cai de R$ 8,40 para R$ 8,00
  • Itapemirim: cai de R$ 7,00 para R$ 6,80
  • Mimoso do Sul: permanece em R$ 3,80

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