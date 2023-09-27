Segurança Pública: divulgação de dados fortalece relação com a sociedade

Policiais militares em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Pela primeira vez, o Espírito Santo reúne os dados de segurança pública em um anuário , facilitando o acompanhamento dos principais indicadores da área. Crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, ocorrências no trânsito, ocorrências atendidas pelos bombeiros militares, todos os aspectos que impedem que a vida em sociedade transcorra dentro da normalidade são compilados em dados estatísticos, que formam um retrato da segurança pública no período de um ano.

Os dados consolidados no anuário são relativos ao ano anterior ao da publicação, neste caso o de 2022. Importante, portanto, que esses números da segurança pública sejam também divulgados de forma mais imediata, com periodicidade definida, para auxiliar no trabalho da imprensa e de estudiosos da área, só para ficar em exemplos mais óbvios. A publicidade dessas informações não é um favor, é um compromisso do poder público.

O próprio enfrentamento da violência encontra nos dados estatísticos um aliado, porque as informações podem, se bem analisadas, orientar as ações futuras do poder público e alimentar a políticas públicas mais robustas. O anuário, portanto, não pode ser produzido e acabar esquecido em uma gaveta.

As autoridades de segurança pública devem ter em mente também a necessidade de se munir de informações do dia a dia, que são uma fonte mais qualificada para entender a realidade, como as regiões nas quais a criminalidade é crescente naquele momento. O governo estadual já disponibiliza esses dados, como no Observatório de Segurança Cidadã, mas não pode deixar de mantê-los sempre atualizados.