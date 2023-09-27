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Opinião da Gazeta

Segurança Pública: divulgação de dados fortalece relação com a sociedade

O enfrentamento da violência encontra nos dados estatísticos um aliado, porque as informações podem, se bem analisadas, orientar as ações futuras do poder público e alimentar a políticas públicas mais robustas

Públicado em 

27 set 2023 às 01:00

Colunista

PM
Policiais militares em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Pela primeira vez, o Espírito Santo reúne os dados de segurança pública em um anuário, facilitando o acompanhamento dos principais indicadores da área.  Crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, ocorrências no trânsito, ocorrências atendidas pelos bombeiros militares, todos os aspectos que impedem que a vida em sociedade transcorra dentro da normalidade são compilados em dados estatísticos, que formam um retrato da segurança pública no período de um ano. 
O Anuário Estadual de Segurança Pública - Edição 2023, organizado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e pelo Instituto Jones dos Santos Neves, dá início a uma importante jornada de transparência, por ser o acesso às informações um direito de todos os cidadãos.
Os dados consolidados no anuário são relativos ao ano anterior ao da publicação, neste caso o de 2022. Importante, portanto, que esses números da segurança pública sejam também divulgados de forma mais imediata, com periodicidade definida, para auxiliar no trabalho da imprensa e de estudiosos da área, só para ficar em exemplos mais óbvios. A publicidade dessas informações não é um favor, é um compromisso do poder público.
O próprio enfrentamento da violência encontra nos dados estatísticos um aliado, porque as informações podem, se bem analisadas, orientar as ações futuras do poder público e alimentar a políticas públicas mais robustas. O anuário, portanto, não pode ser produzido e acabar esquecido em uma gaveta.
As autoridades de segurança pública devem ter em mente também a necessidade de se munir de informações do dia a dia, que são uma fonte mais qualificada para entender a realidade, como as regiões nas quais a criminalidade é crescente naquele momento. O governo estadual já disponibiliza esses dados, como no Observatório de Segurança Cidadã, mas não pode deixar de mantê-los sempre atualizados.
A sociedade, a parte mais interessada na pacificação social, deve fazer uso dessa nova ferramenta e se engajar de forma propositiva e organizada. O Espírito Santo conseguiu reduzir drasticamente até estabilizar a sua taxa de homicídios, mas ainda encara desafios, sobretudo relacionados ao tráfico de drogas. A população assiste a tudo com medo e exige ações mais efetivas. As estatísticas sempre podem dar importantes pistas do caminho que devemos seguir.

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