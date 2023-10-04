Números mostram avanço, mas combate à violência exige atenção constante

Os números não mentem. Entre queda e aumento na taxa de homicídios, as estatísticas devem servir para balizar as estratégias de segurança pública. Por meio dos dados, é possível encontrar pistas sobre os caminhos mais eficazes a serem seguidos, a cada momento, na luta contra o crime.

Episódios como esses, que são apenas os mais recentes, exigem respostas das forças policiais, é óbvio, mas a solução não se esgota nelas. A segurança pública é prerrogativa dos Executivos estaduais. Mas não apenas o governo do Estado, com a necessária repressão e as indispensáveis ações sociais, deve agir para combater a violência. É preciso um esforço de cada instituição pública, cada espaço democrático, cada instância de poder. Diante da barbárie, a sociedade deve responder com todo seu arsenal de civilidade.