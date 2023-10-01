Homem é morto com cinco tiros após levar 'fechada' no trânsito na Serra

Leandro estava no carro com uma mulher. Ela contou aos policiais militares que eles estavam trafegando pela avenida quando foram fechados por outro veículo. Os motoristas dos dois automóveis começaram a discutir. A vítima estacionou em frente a uma distribuidora, momento em que os suspeitos o pegaram, levaram até o meio da rua e dispararam. Depois do crime, os atiradores fugiram.