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No meio da rua

Homem é morto com cinco tiros após levar 'fechada' no trânsito na Serra

Leandro Assis Ferreira estava trafegando pela Avenida Eldes Scherrer Souza quando foi surpreendido, na madrugada deste domingo (1°)

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 13:11

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 out 2023 às 13:11
Leandro Assis Ferreira, de 28 anos, morto após
Leandro Assis Ferreira, de 28 anos, morto após "fechada" na Serra Crédito: Divulgação | Facebook DHPP Serra
Um frentista de 28 anos morreu após levar cinco tiros nas costas, no meio da Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste domingo (1º). De acordo com testemunhas, os suspeitos fecharam o carro de Leandro Assis Ferreira, discutiram com ele e depois atiraram contra a vítima. 
Leandro estava no carro com uma mulher. Ela contou aos policiais militares que eles estavam trafegando pela avenida quando foram fechados por outro veículo. Os motoristas dos dois automóveis começaram a discutir. A vítima estacionou em frente a uma distribuidora, momento em que os suspeitos o pegaram, levaram até o meio da rua e dispararam. Depois do crime, os atiradores fugiram.
Quem estava por perto ajudou a mulher a socorrer Leandro, que foi levado até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Após dar entrada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. 

Posto fechado

De acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, Leandro trabalhava como frentista em um posto de combustíveis que fica no bairro Morada de Laranjeiras. No domingo, o estabelecimento colocou uma faixa de luto pela morte do funcionário.
Por morte de frentista após 'fechada' no trânsito, posto fecha por um dia na Serra
Por morte de frentista após 'fechada' no trânsito, posto fecha por um dia na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Quem tiver qualquer informação sobre os atiradores pode ajudar pelo Disque-Denúncia no telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido. 

Atualização

02/10/2023 - 10:30
A matéria foi atualizada com a profissão da vítima e a informação de que o posto onde o jovem trabalhava fechou por um dia por luto.

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