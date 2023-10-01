Homem é morto com cinco tiros após levar 'fechada' no trânsito na Serra

Um frentista de 28 anos morreu após levar cinco tiros nas costas, no meio da Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste domingo (1º). De acordo com testemunhas, os suspeitos fecharam o carro de Leandro Assis Ferreira, discutiram com ele e depois atiraram contra a vítima.
Leandro estava no carro com uma mulher. Ela contou aos policiais militares que eles estavam trafegando pela avenida quando foram fechados por outro veículo. Os motoristas dos dois automóveis começaram a discutir. A vítima estacionou em frente a uma distribuidora, momento em que os suspeitos o pegaram, levaram até o meio da rua e dispararam. Depois do crime, os atiradores fugiram.
Quem estava por perto ajudou a mulher a socorrer Leandro, que foi levado até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Após dar entrada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Posto fechado
De acordo com apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, Leandro trabalhava como frentista em um posto de combustíveis que fica no bairro Morada de Laranjeiras. No domingo, o estabelecimento colocou uma faixa de luto pela morte do funcionário.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Quem tiver qualquer informação sobre os atiradores pode ajudar pelo Disque-Denúncia no telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.
Atualização
02/10/2023 - 10:30
A matéria foi atualizada com a profissão da vítima e a informação de que o posto onde o jovem trabalhava fechou por um dia por luto.