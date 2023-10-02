Após frentista ser assassinado no trânsito, posto fecha por um dia na Serra

O posto de combustível onde Leandro Assis Ferreira trabalhava, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, ficou fechado no domingo (2) como sinal de luto. O frentista de 28 anos foi morto com cinco tiros na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, após o carro dele ser fechado por outro automóvel. Após uma discussão entre os ocupantes dos dois veículos, indivíduos que estavam no outro carro dispararam contra ele.
Leandro estava no carro com uma mulher. Ela contou aos policiais militares que eles estavam trafegando pela avenida quando foram fechados por outro veículo. Os motoristas dos dois automóveis começaram a discutir. A vítima estacionou em frente a uma distribuidora, momento em que os suspeitos o pegaram, levaram até o meio da rua e dispararam. Depois do crime, os atiradores fugiram.
Quem estava por perto ajudou a mulher a socorrer Leandro, que foi levado até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Após dar entrada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
Quem tiver qualquer informação sobre os atiradores pode ajudar pelo Disque-Denúncia no telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido.