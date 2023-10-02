Uma boa e uma má notícia para a segurança pública do ES

Setembro terminou com 74 homicídios
, quantidade 12% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 66 mortes. No entanto, no acumulado geral dos nove meses, o Estado apresenta queda nas ocorrências letais.
No ano passado, o Espírito Santo acumulava 727 assassinatos, mas em 2023 são 706, ou seja, uma queda de 2,9%. As atenções se focam, agora, para o último trimestre, que costuma ser mais violento, tendo como base as demais séries históricas. O último domingo (1º), por exemplo, contabilizou sete crimes contra a vida, mostrando que o mês pode ser altamente letal.
A Grande Vitória
tem apresentado reduções nas ocorrências. Tomando como base os resultados até o dia 1º de outubro, a queda foi de 11,7% (338 contra 383 mortes de 2022). No entanto, na região metropolitana está a cidade mais violenta do Estado, que é Vila Velha, com 93 mortes. Cariacica registrou 85 assassinatos, Serra, 81, e Vitória, 55.
No interior, preocupam Linhares
, que já acumula 52 homicídios neste ano, Nova Venécia, que saltou de cinco para 12 casos, Pedro Canário, que foi de nove para 15 crimes, e Colatina, que viu as ocorrências saírem de 16 para 22.
Em uma rápida live, na manhã desta segunda-feira (2), o secretário de Estado da Segurança Pública
, coronel Alexandre Ramalho, comentou que há uma perspectiva de finalizar o ano com resultado melhor, já que é a menor parcial da série histórica.
O secretário também destacou que, em setembro, 59% dos homicídios tiveram relação com o tráfico de drogas, 22% foram crimes de proximidade e 75% dos assassinatos tiveram características de execução.