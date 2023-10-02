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Leonel Ximenes

Uma boa e uma má notícia para a segurança pública do ES

Números de homicídio em setembro  não permitem comemorações, embora haja um dado positivo

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:03

Públicado em 

02 out 2023 às 11:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia apreende drogas com adolescente no Litoral Sul
Polícia apreende drogas com adolescente no litoral Sul Crédito: Polícia Militar
Setembro terminou com 74 homicídios, quantidade 12% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 66 mortes. No entanto, no acumulado geral dos nove meses, o Estado apresenta queda nas ocorrências letais.
No ano passado, o Espírito Santo acumulava 727 assassinatos, mas em 2023 são 706, ou seja, uma queda de 2,9%. As atenções se focam, agora, para o último trimestre, que costuma ser mais violento, tendo como base as demais séries históricas. O último domingo (1º), por exemplo, contabilizou sete crimes contra a vida, mostrando que o mês pode ser altamente letal.
Grande Vitória tem apresentado reduções nas ocorrências. Tomando como base os resultados até o dia 1º de outubro, a queda foi de 11,7% (338 contra 383 mortes de 2022). No entanto, na região metropolitana está a cidade mais violenta do Estado, que é Vila Velha, com 93 mortes. Cariacica registrou 85 assassinatos, Serra, 81, e Vitória, 55.

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No interior, preocupam Linhares, que já acumula 52 homicídios neste ano, Nova Venécia, que saltou de cinco para 12 casos, Pedro Canário, que foi de nove para 15 crimes, e Colatina, que viu as ocorrências saírem de 16 para 22.
Em uma rápida live, na manhã desta segunda-feira (2), o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, comentou que há uma perspectiva de finalizar o ano com resultado melhor, já que é a menor parcial da série histórica.
O secretário também destacou que, em setembro, 59% dos homicídios tiveram relação com o tráfico de drogas, 22% foram crimes de proximidade e 75% dos assassinatos tiveram características de execução.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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