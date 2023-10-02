Uma boa e uma má notícia para a segurança pública do ES

No ano passado, o Espírito Santo acumulava 727 assassinatos, mas em 2023 são 706, ou seja, uma queda de 2,9%. As atenções se focam, agora, para o último trimestre, que costuma ser mais violento, tendo como base as demais séries históricas. O último domingo (1º), por exemplo, contabilizou sete crimes contra a vida, mostrando que o mês pode ser altamente letal.