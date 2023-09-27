Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sargento da PM do ES ganha indenização por dano à sua imagem

Policial acusou o youtuber de ter apresentado distorções ao relatar, em uma live, uma operação policial; o profissional recorreu

Públicado em 

27 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar em policiamento ostensivo na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um sargento da Polícia Militar do Espírito Santo ganhou na Justiça uma ação de indenização por violação do direito de imagem (danos morais) enquanto atendia a uma ocorrência policial. A indenização, no valor de R$ 7 mil, deverá ser paga por um youtuber.
Segundo a Associação de Cabos e Soldados (ACS), que moveu a ação por intermédio da sua assessoria jurídica, tudo começou quando o youtuber fez uma live e, durante a abordagem policial, teria apresentado os fatos de maneira distorcida.
O 2º Sargento PM Emerson Nascimento dos Santos, ainda de acordo com a ACS, considerou que sua imagem foi exposta indevidamente pelo youtuber, que teria relatado a operação policial de uma maneira desvirtuada. Por isso, o PM recorreu à associação para mover a ação judicial contra o profissional.

Veja Também

Conheça os policiais civis que não querem ir para a nova polícia do ES

Carros de luxo, aviões e iates do jogo do bicho vão a leilão no ES

No processo, o youtuber, por sua vez, alega ter agido amparado pelo direito à livre manifestação do pensamento, e que não injuriou o militar. Ele afirmou que apenas relatou fatos vivenciados durante uma abordagem policial, entendendo que o sargento “se excedeu em sua atuação profissional”. Argumentou também que narrou os detalhes da ocorrência, de forma respeitosa, e que não houve ofensa à honra do PM.
Diante desses argumentos, o profissional requereu a improcedência do pedido de danos morais, mas a Justiça de Viana, onde tramitou o processo, negou o pedido do youtuber e o condenou a pagar ao policial R$ 7 mil de indenização por danos morais.
Inicialmente, os advogados do sargento reivindicavam R$ 24.240 de indenização, mas esse valor não foi aceito pelo juiz Ricardo Garschagen Assad. Segundo a ACS, a defesa do youtuber já recorreu da sentença.

Veja Também

“Palmeiras não tem Mundial”: Justiça do ES risca frase irônica de processo

Capixaba que ofendeu nordestinos é denunciada na Justiça

Pocou! Cliente no ES reclama na Justiça por balão estourado. E perde

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça Viana Youtuber Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados