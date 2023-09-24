Conheça os policiais civis que não querem ir para a nova polícia do ES

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa fez uma reunião na qual o colegiado mostrou o pleito dos auxiliares de perícia médico-legal, profissionais que desejam permanecer na Polícia Civil
, após a regulamentação da Polícia Científica.
Ao todo, são 95 servidores ativos neste cargo atualmente. Representantes da categoria, que lotaram o plenário da Assembleia na semana passada, dizem que podem contribuir com atividades semelhantes que são desempenhadas, por exemplo, por agentes da Polícia Civil.
O deputado lembrou que, atualmente, a Polícia Civil apresenta um forte déficit de pessoal: “São previstos 3.821 policiais, mas temos pouco mais de 2.400”.
A Polícia Científica teve sua criação autorizada em outubro do ano passado
, após votação de Proposta à Emenda Constitucional (PEC) na Assembleia Legislativa, e está em regulamentação. Segundo o texto, quem será responsável pela chefia da nova instituição, subordinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), será um médico legista ou um perito oficial criminal.