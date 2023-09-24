Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Conheça os policiais civis que não querem ir para a nova polícia do ES

Nova corporação, que está em processo de implantação no Estado, será chefiada por um médico legista ou por um perito oficial criminal

Públicado em 

24 set 2023 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na Assembleia Legislativa, auxiliares de perícia médico-legal manifestaram o desejo de permanecer na Polícia Civil
Na Assembleia Legislativa, auxiliares de perícia médico-legal manifestaram o desejo de permanecer na Polícia Civil Crédito: Antônio Fraga
A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa fez uma reunião na qual o colegiado mostrou o pleito dos auxiliares de perícia médico-legal, profissionais que desejam permanecer na Polícia Civil, após a regulamentação da Polícia Científica.
Ao todo, são 95 servidores ativos neste cargo atualmente. Representantes da categoria, que lotaram o plenário da Assembleia na semana passada, dizem que podem contribuir com atividades semelhantes que são desempenhadas, por exemplo, por agentes da Polícia Civil.
“O pleito deles é justo, pois querem continuar na instituição para a qual prestaram concurso público”, afirma o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), presidente da Comissão de Segurança.

Veja Também

ES vai ter uma nova Polícia. Projeto já está na Assembleia

O deputado lembrou que, atualmente, a Polícia Civil apresenta um forte déficit de pessoal: “São previstos 3.821 policiais, mas temos pouco mais de 2.400”.
A Polícia Científica teve sua criação autorizada em outubro do ano passado, após votação de Proposta à Emenda Constitucional (PEC) na Assembleia Legislativa, e está em regulamentação. Segundo o texto, quem será responsável pela chefia da nova instituição, subordinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), será um médico legista ou um perito oficial criminal.

Veja Também

Qual o destino do cavalo apreendido pela Polícia Federal no ES?

Homem finge que é policial para não pagar motel em MG e acaba preso no ES

O que estava no estômago de um preso no ES? Até a polícia se surpreendeu

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Polícia Civil Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados