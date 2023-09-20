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Leonel Ximenes

Carros de luxo, aviões e iates do jogo do bicho vão a leilão no ES

Bens foram apreendidos na Operação Frisson, de combate à lavagem de dinheiro

Públicado em 

20 set 2023 às 03:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Celular de ouro, Iphone, apreendido na Operação Frisson, realizada pelo Gaeco/MPES, Polícia Federal,
iPhone de ouro apreendido em uma das fases da Operação Frisson, em 2022: levantamento dos bens que vão a leilão ainda está sendo feito pela leiloeira Crédito: MPES

Atualização

30/09/2024 - 8:54
Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por supostos crimes envolvendo lavagem de dinheiro e organização criminosa, em atividades que envolvem também o jogo do bicho. Resultado das investigações da Operação Frisson. A Justiça estadual aceitou a denúncia em julho de 2023, tornando-os réus em ação penal. Dos oito, seis chegaram a ser presos: Jeferson Santos Valadares, Kaio Zanolli, Marciano Cruz de Sá, Demer Freitas Ferreira, Diego Meriguetti e Sérgio Zanolli. Foram liberados por decisão judicial por volta de setembro do ano passado e respondem ao processo em liberdade. Na ocasião não foram detidas Isabela Carreiro Silva Zanolli e Tayssa de Abreu Milanez. No mês de julho deste ano (2024), a Justiça estadual manteve a restrição ao passaporte de todos os denunciados, a proibição de saída do território nacional, entre outras medidas.
A juíza Paula Cheim Jorge marcou para os dias 31 de outubro e 9 de novembro o aguardado leilão dos bens apreendidos na Operação Frisson. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), esses bens estariam vinculados ao uso do jogo do bicho como forma de lavagem de dinheiro.
Os itens que serão leiloados incluem carros de luxo, iates e aeronaves. Uma característica relevante deste leilão é que os bens poderão ser arrematados com um desconto de 25%, uma vez que o processo ainda não teve trânsito em julgado.

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A medida de alienação antecipada de bens apreendidos visa à preservação do valor dos ativos sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração, depreciação, ou quando houver dificuldades em sua manutenção. Este leilão vai permitir a recuperação de ativos relacionados ao alegado esquema de lavagem de dinheiro.
A leiloeira Hidirlene Duszeiko, da HD Leilões, informa que está trabalhando para cumprir as avaliações dos bens exigidas de acordo com as determinações judiciais.
Todas as informações detalhadas sobre o leilão estarão disponíveis brevemente no site oficial da leiloeira, HD Leilões.

O QUE É A OPERAÇÃO FRISSON

A Operação Frisson — nome de um dos iates apreendidos — decorre de requerimentos do MPES na denúncia criminal oferecida contra oito pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro.
A investigação foi iniciada em setembro de 2021 e contou com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal. No ano seguinte, foram cumpridos diversos mandados judiciais de busca e apreensão em residências e empresas dos então investigados.

Correção

20/09/2023 - 9:37
A juíza Paula Cheim Jorge não é a titular da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, como informou este texto, em sua primeira versão. Na realidade, ela está respondendo sobre este processo específico relativo à Operação Frisson. A informação foi corrigida e atualizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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