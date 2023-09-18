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Leonel Ximenes

Os valores e as estrelas do megaleilão de veículos da PC no ES

O veículo com lance inicial menor é de um Peugeot Partner Furgão; o de lance maior é de uma caminhonete Toyota Hilux

Públicado em 

18 set 2023 às 17:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O veículo de lance inicial maior é uma caminhonete Toyota Hilux
O veículo de lance inicial maior é uma caminhonete Toyota Hilux Crédito: PCES
A Polícia Civil anunciou nesta segunda-feira (18) que fará um megaleilão de 61 veículos (viaturas) que não atendem mais às demandas operacionais da corporação. Serão ofertados, entre outros carros da PC, Ford Fiesta, Ford Focus, Fiat Palio Weekend, Fiat Doblò e Toyota Hilux, com valores iniciais entre R$ 2 mil e R$ 32,5 mil.
O veículo com lance inicial menor é um Peugeot Partner Furgão; o de lance inicial maior é uma caminhonete Toyota Hilux.

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Segundo o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), delegado Érico de Almeida Mangaravite, o edital do certame será publicado nos próximos dias, mas adiantou que o leilão deverá ser realizado em outubro, em data a ser marcada.

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Ainda segundo o delegado, a expectativa é a de que a visitação dos 61 veículos seja aberta na primeira semana do mês que vem no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), em Jardim América, Cariacica.
O veículo com lance inicial menor é um Peugeot Partner Furgão
O veículo com lance inicial menor é um Peugeot Partner Furgão Crédito: PCES
No lote a ser leiloado pela PC, há veículos caracterizados e outros descaracterizados, mas Mangaravite explica que todas as 61 unidades estarão descaracterizadas antes de serem incorporadas ao patrimônio dos arrematantes.
Os valores arrecadados com o primeiro leilão de viaturas da Polícia Civil do ES serão reinvestidos na segurança pública. O leiloeiro oficial é Ayrton Porto Filho, escolhido em sorteio após credenciamento pela Seger.
"Como presidente da comissão do primeiro leilão da PCES, tenho pautado os trabalhos aqui com base nos princípios da transparência, da legalidade e da eficiência. O desafio é grande, mas acredito que conseguiremos um resultado bastante satisfatório", disse o delegado Mangaravite.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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