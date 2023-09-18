Polícia Civil do ES anuncia primeiro leilão de viaturas

Todo o valor arrecadado será reinvestido na Segurança Pública. Segundo o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Érico de Almeida Mangaravite, com a publicação do edital qualquer cidadão poderá se informar a respeito dos requisitos para participar.