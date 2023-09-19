Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

“É muita humilhação para nós”, diz secretário sobre deboche de ladrão

Coronel Alexandre Ramalho se referiu a um homem, preso em flagrante, que riu para as câmeras da TV ao ser encaminhado para exames no DML

Públicado em 

19 set 2023 às 17:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alexandre Ramalho sobre o ladrão debochado: “Estão à vontade, rindo da cara da sociedade
Alexandre Ramalho sobre o ladrão debochado: “Estão à vontade, rindo da cara da sociedade" Crédito: Divulgação
O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, recorreu às redes sociais para desabafar sobre a imagem de um ladrão, preso na Serra, que sorriu para a câmera da TV Gazeta quando estava sendo encaminhado para exames no Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória.
“Estão à vontade, rindo da cara da sociedade. São irônicos, debochados e conscientes da impunidade no Brasil, diante de uma legislação penal que não os alcança. É muita humilhação para todos nós, que lutamos diariamente para proteger a sociedade. A pergunta é: até quando assistiremos passivamente essa aberração?”, indagou o secretário.

Veja Também

Cidade do ES estava há 140 dias em paz. Até que veio um feminicídio…

Morte de criança após cirurgia no ES: acordo de R$ 200 mil é recusado

Ele se referia à cena a qual Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, sorriu para a câmera da TV Gazeta e cumprimentou a reportagem, em tom de ironia, quando estava entrando nas dependências do DML para os exames de praxe após a prisão em flagrante.
Daniel foi preso suspeito de roubar o celular de uma manicure, na Serra, e ameaçá-la com uma faca. Quem deteve o rapaz foi o marido da vítima. O caso aconteceu no bairro Residencial Jacaraípe, nesta segunda-feira (18).
“É muita humilhação para nós”, diz secretário sobre deboche de ladrão
Na mesma postagem do Coronel Ramalho, o delegado da Polícia Civil Leandro Sperandio (Deic de Aracruz e DP de João Neiva) reforçou a indignação do secretário: “Ser policial é conviver com isso diariamente, não é fácil. A esperança está na informação. As dificuldades [estão] sendo mostradas à população, sobretudo pelas redes sociais”, disse .

Veja Também

Médica assassinada no ES: desembargador aposentado atuará na acusação

Quatro submetralhadoras vão parar em região cartão-postal do ES

Juíza do ES acompanha investigação sobre assassinato que chocou o país

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Dml Serra Sesp Coronel Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados