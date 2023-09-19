“É muita humilhação para nós”, diz secretário sobre deboche de ladrão

“Estão à vontade, rindo da cara da sociedade. São irônicos, debochados e conscientes da impunidade no Brasil, diante de uma legislação penal que não os alcança. É muita humilhação para todos nós, que lutamos diariamente para proteger a sociedade. A pergunta é: até quando assistiremos passivamente essa aberração?”, indagou o secretário.
Ele se referia à cena a qual Gabriel Pombal da Silva do Nascimento, de 21 anos, sorriu para a câmera da TV Gazeta
e cumprimentou a reportagem, em tom de ironia, quando estava entrando nas dependências do DML para os exames de praxe após a prisão em flagrante.
Daniel foi preso suspeito de roubar o celular de uma manicure, na Serra, e ameaçá-la com uma faca. Quem deteve o rapaz foi o marido da vítima. O caso aconteceu no bairro Residencial Jacaraípe, nesta segunda-feira (18).
Na mesma postagem do Coronel Ramalho, o delegado da Polícia Civil
Leandro Sperandio (Deic de Aracruz e DP de João Neiva) reforçou a indignação do secretário: “Ser policial é conviver com isso diariamente, não é fácil. A esperança está na informação. As dificuldades [estão] sendo mostradas à população, sobretudo pelas redes sociais”, disse .