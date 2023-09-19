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Leonel Ximenes

Cidade do ES estava há 140 dias em paz. Até que veio um feminicídio…

Crime passional e covarde interrompeu o ciclo de bons números. De janeiro a agosto de 2023, por exemplo, o número de homicídios no município foi reduzido em 54,5% se comparado a 2022

Públicado em 

19 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas dentro de casa
Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas dentro de casa Crédito: Acervo Pessoal
A tarde da última quinta-feira (14) foi de comemoração e júbilo para a cúpula da administração municipal de Viana. Afinal, como foi constatado na reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a cidade atingia bons números na área da segurança pública, com redução no número de homicídios, o menor da série histórica, contabilizada desde 1996.
De janeiro a agosto de 2023, por exemplo, o número de homicídios em Viana foi reduzido em 54,5% se comparado a 2022. Não havia registro de assassinatos no município há 140 dias.
Mas veio a noite de sábado (16), e com ela a escuridão, a violência. Nesse dia, por volta das 19h, um homem covarde e possessivo se achou no direito de assassinar a sua ex-mulher, a facadas, no bairro Araçatiba. Acabava ali o sonho da babá Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, de se tornar cantora gospel.

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Sonho interrompido pelo ex-marido dela, Marcos John Pedroso, de 35 anos, que a matou após passar a tarde e o início da noite conversando e bebendo com a vítima em casa, conforme relato de familiares dela.
O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e se encontra internado sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, pois se envolveu em um acidente de motocicleta logo após os fatos, ainda em Viana, durante tentativa de fuga. Quando tiver alta, ele será levado para um presídio.
Antes do feminicídio de Juliana, o último assassinato em Viana havia sido registrado em 28 de abril. Portanto, o município ficou 140 dias sem homicídios - uma marca difícil de ser alcançada, principalmente na Grande Vitória, região onde a vida humana parece valer cada vez menos.
O sonho de Juliana de ser uma cantora gospel foi interrompido tragicamente. Mas o grito por justiça não há de ser calado nunca. Que a sociedade continue sendo a voz de Juliana!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Feminicídio Grande Vitória Viana Violência Contra a Mulher
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