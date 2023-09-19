Cidade do ES estava há 140 dias em paz. Até que veio um feminicídio…

Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas dentro de casa Crédito: Acervo Pessoal

A tarde da última quinta-feira (14) foi de comemoração e júbilo para a cúpula da administração municipal de Viana . Afinal, como foi constatado na reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), a cidade atingia bons números na área da segurança pública, com redução no número de homicídios, o menor da série histórica, contabilizada desde 1996.

De janeiro a agosto de 2023, por exemplo, o número de homicídios em Viana foi reduzido em 54,5% se comparado a 2022. Não havia registro de assassinatos no município há 140 dias.

Sonho interrompido pelo ex-marido dela, Marcos John Pedroso, de 35 anos, que a matou após passar a tarde e o início da noite conversando e bebendo com a vítima em casa, conforme relato de familiares dela.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e se encontra internado sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, pois se envolveu em um acidente de motocicleta logo após os fatos, ainda em Viana, durante tentativa de fuga. Quando tiver alta, ele será levado para um presídio.

Antes do feminicídio de Juliana, o último assassinato em Viana havia sido registrado em 28 de abril. Portanto, o município ficou 140 dias sem homicídios - uma marca difícil de ser alcançada, principalmente na Grande Vitória, região onde a vida humana parece valer cada vez menos.