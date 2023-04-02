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Leonel Ximenes

Um guia para as mulheres enfrentarem a violência doméstica no ES

Denuncie, não se cale! Publicação pode ser acessada por meio de um link e dá informações de como a vítima pode solicitar ajuda

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

02 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O aplicativo Colab também um canal para acessar o guia na aba
O aplicativo Colab também um canal para acessar o guia na aba "Direitos da Mulher" Crédito: Divulgação
O Mês da Mulher ainda não acabou na Serra. Entre as ações desenvolvidas, a Secretaria de Políticas para Mulheres (Seppom) disponibilizou mais um serviço on-line: o “Guia para Mulheres em Situação de Violência Doméstica". A publicação pode ser acessada por meio do link e dá informações de como solicitar ajuda em caso de violência, bem como os locais onde as mulheres podem registrar as ocorrências, de forma presencial, on-line ou por telefone.
Serra, segundo a prefeitura, foi o primeiro município do Espírito Santo a ter uma secretaria exclusiva para políticas públicas para as mulheres e ao longo dos anos realizou ações de proteção social, de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e de garantia de direitos, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom).
Nos dois últimos anos, não houve registro de feminicídio na Serra, um indicador, também de acordo com a prefeitura, de que as políticas de proteção social estão sendo eficazes, principalmente se considerar que, durante muitos anos, o município esteve entre os primeiros colocados no país nesse tipo de crime.

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“Essas ações integradas foram pontuais para essa redução e agora o aplicativo e o guia irão facilitar e aproximar as mulheres em situação de violência a estas políticas, com informações úteis e até mesmo socorro, quando o caso for extremo”, pontuou Lilian Mota, secretária da pasta.

CANAIS DE ACESSO SÃO AMPLIADOS PARA AS MULHERES

A ampliação dos canais e formas de acesso aos serviços são fundamentais para que mais mulheres tenham informações e sejam encorajadas a sair de situações de violência ou abusivas, realizar denúncias e a pedir medidas protetivas.

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Em 2022, por exemplo, houve aumento de 35% no número de registros de boletim de ocorrência por violência doméstica em relação a 2017. Nesse período de cinco anos, houve também aumento de 43,3% no número de Medidas Protetivas de Urgência, solicitadas por mulheres em situação de violência doméstica.
A partir desses dados, pode-se concluir que, entre outros fatores, o fato de a mulher ter acesso a informações permite conhecer a rede de atendimento e os mecanismos para acionar e acessar os serviços, buscando ajuda antes que ocorra o crime de feminicídio.
Em casos de violência doméstica e familiar, o município possui um Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis), localizado em Serra Sede.
O aplicativo Colab também é um canal para acessar esse guia na aba "Direitos da Mulher". Lá a mulher pode solicitar palestras com os mais diversos temas. O Colab é um aplicativo para acesso a diversos serviços municipais que deve ser baixado no celular e está disponível no App Store e Google Play.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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