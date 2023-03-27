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Leonel Ximenes

Empresa presente em 35 países inaugura unidade na maior cidade do ES

No mundo, são mais de 70 unidades fabris, incluindo uma no Brasil, e centros de serviço

Publicado em 27 de Março de 2023 às 11:43

Públicado em 

27 mar 2023 às 11:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A Howden é líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologias e serviços de movimentação de ar e gás
A Howden é líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologias e serviços de movimentação de ar e gás Crédito: PMS
Serra recebeu uma unidade da empresa que é líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologias e serviços de movimentação de ar e gás. A Howden South America, empresa do grupo Howden, inaugurou neste mês uma unidade de serviços no polo Civit II, gerando 50 empregos diretos.
Esta é a primeira unidade do grupo no Espírito Santo. No mundo, são mais de 70 unidades fabris e centros de serviço, distribuídos em 35 países. No Brasil, tem a fábrica em Itatiba, São Paulo, e agora o Centro de Serviços na Serra.
Com uma infraestrutura de 4 mil metros quadrados, o novo centro de serviços complementa a fábrica da Howden em Itatiba ao mesmo tempo em que oferece suporte dedicado para seus clientes próximos à Serra.

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O secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão,diz que a chegada de uma empresa como a Howden indica que a Serra tem o ambiente ideal para negócios dos mais diversos segmentos.
“No fim do ano passado, a Serra teve a maior evolução no Indicador do Ambiente de Negócios (IAN), divulgado pela Findes. A tendência é que este ambiente melhore ainda mais com as melhorias feitas como o novo Plano Diretor Municipal, mais simples e conciso”, destaca o secretário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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