Empresa presente em 35 países inaugura unidade na maior cidade do ES

A Serra
recebeu uma unidade da empresa que é líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologias e serviços de movimentação de ar e gás. A Howden South America, empresa do grupo Howden, inaugurou neste mês uma unidade de serviços no polo Civit II, gerando 50 empregos diretos.
Esta é a primeira unidade do grupo no Espírito Santo
. No mundo, são mais de 70 unidades fabris e centros de serviço, distribuídos em 35 países. No Brasil, tem a fábrica em Itatiba, São Paulo, e agora o Centro de Serviços na Serra.
Com uma infraestrutura de 4 mil metros quadrados, o novo centro de serviços complementa a fábrica da Howden em Itatiba ao mesmo tempo em que oferece suporte dedicado para seus clientes próximos à Serra.
O secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão,diz que a chegada de uma empresa como a Howden indica que a Serra tem o ambiente ideal para negócios dos mais diversos segmentos.
“No fim do ano passado, a Serra teve a maior evolução no Indicador do Ambiente de Negócios (IAN), divulgado pela Findes
. A tendência é que este ambiente melhore ainda mais com as melhorias feitas como o novo Plano Diretor Municipal, mais simples e conciso”, destaca o secretário.